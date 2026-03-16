Drámai fordulat Kijevben – valami történt Zelenszkijjel

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Megvalósult rémálom a Dunán: a Hableány tragédiája után egy másik hajó áthajtott a vízbe esett embereken

Újabb tanúkat hallgattak meg a dunai hajókatasztrófa ügyében, amely hét éve rázta meg az egész országot. A Hableány tragédiájának tárgyalásán hajóskapitányok idézték fel, hogyan próbálták kimenteni a Dunába zuhant embereket.
Újabb tárgyalási napot tartottak a dunai hajókatasztrófa ügyében. A Hableány-tragédia során 2019-ben a Viking Sigyn szállodahajó a Margit híd közelében összeütközött a Hableány sétahajóval, majd maga alá gyűrte azt. A tragédiában, amellyel az Origo is részletesen foglalkozott, 28 ember vesztette életét.

Hableány
A Hableány roncsa, 28 személy életét követelte a dunai baleset

Hableány-tragédia: drámai mentések a Dunán

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon most több olyan hajóskapitányt hallgattak meg, akik a baleset idején a közelben tartózkodtak, és az elsők között próbáltak segíteni a vízbe zuhant embereken.

Az egyik tanú elmondta, hogy a Hullám nevű hajót vezette, amikor a Lánchíd közelében észrevette a Viking Sigyn mögött haladó másik szállodahajót. Nem sokkal később a rádióban azt hallotta, hogy ember került a vízbe.

Aztán láttam, hogy emberek kapálóznak a Dunában. Ordítottam a saját embereimnek, hogy menjenek segíteni 

– idézte fel a kapitány.

A személyzet végül két embert tudott kihúzni a vízből, majd a hajó kikötött, hogy jelentést tegyen a történtekről.

„Emberek sodródtak a vízben”

Egy másik hajó, a Halászbástya kapitánya arról számolt be, hogy a balesetet közvetlenül nem látta, mert a hídpillér kitakarta a látóterét. Amikor azonban visszafordult, már a felborult Hableányt látta.

Jelentettem a rádión, hogy ember van a vízben. A matrózt utasítottam, hogy próbálja menteni a bal oldalon sodródó embereket

 – mondta.

Két embert sikerült kimenteniük, 

egy harmadik azonban már nem tudta tartani magát, és eltűnt a sodrásban.

A tanúk szerint a baleset után több ember sodródott a Dunában, miközben a közelben lévő hajók próbáltak segíteni a mentésben.

Másik hajó is érintett lehet a tragédiában

A tárgyaláson szó esett arról is, hogy a tragédia után egy másik szállodahajó a vízben sodródó emberek között haladt el. Emiatt egy külön büntetőeljárás is indult, a két ügy párhuzamosan zajlik a bíróságon.

A tragédia miatt polgári per is indult, amely két évvel ezelőtt már lezárult. A bíróság 1,8 milliárd forint kártérítés megfizetésére kötelezte a hajótársaságot.

Újraindult a büntetőper

Az ügyben korábban már született ítélet. A Viking Sigyn kapitányát 2023 szeptemberében öt év hat hónap fogházbüntetésre ítélték tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetése miatt, és hat évre eltiltották a hajóvezetéstől.

A Fővárosi Törvényszék azonban később hatályon kívül helyezte az ítéletet, mert a döntés szerint a korábbi bíró elfogult volt, és nem értékelte kellő tárgyilagossággal a bizonyítékokat.

Ezért a Hableány-tragédia ügyében új eljárás kezdődött, amelyben most ismét tanúkat hallgatnak meg a bíróságon.

