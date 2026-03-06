Szarvas Andi a dubaji bombázásról nyilatkozott: kimenekítették a magyar szépségkirálynőt a háború borzalmaiból

Nem mindennapi élményekkel tért haza Dubajból Szarvas Andi. A háború árnyéka ugyanis váratlanul vetült az utazásukra, amikor az egykori szépségkirálynő férjével és kislányával együtt rekedt a közel-keleti városban, amikor a térségben hirtelen eszkalálódott a helyzet, és több repülőtér működését is korlátozták. Bár végül sikerült felszállniuk egy Magyarország felé tartó járatra, az indulásig minden perc idegőrlő bizonytalanságban telt – írta a Bors.

A háború borzalmaiból tért haza az egykori szépségkirálynő

Fotó: Szabolcs László

Háború: rakéták és vadászgépek hangja Dubaj felett

Szarvas Andi elmondása szerint a legnehezebb az volt, hogy az utolsó pillanatig sem lehetett tudni, valóban elindul-e a repülőgépük.

A gépen már mindenki a felszállásra várt, amikor még hosszú ideig a kifutópályán kellett vesztegelniük.

Másfél órát ültünk még a repülőn, mire elindult, miközben mi attól féltünk, nehogy bejelentsék, hogy újra lezárják a légteret. Ráadásul mi egy olyan részen ültünk, ahol nem volt ablak… Aztán végre elindultunk. Nekem pedig végig az a gondolat járt a fejemben, hogy csak érjünk már ki az országból, nehogy lelője valaki a gépet

– mondta Szarvas Andi.

Felkészültek arra is, hogy menekülni kell

A család végig próbált felkészülten reagálni a bizonytalan helyzetre. Bevásároltak alapvető élelmiszerekből és úgy pakolták össze a csomagjaikat, hogy a legfontosabb dolgaik külön legyenek, ha esetleg gyorsan kellene távozni.

Kislányukkal azonban nem tudtak egész nap a szállodai szobában maradni, ezért néha lementek a medencéhez is. A pihenés azonban korántsem volt felhőtlen. Andi szerint gyakran lehetett hallani a környéken a vadászgépek hangját, sőt rakéták robaját is.

Hol vadászgép jött, hol hallottunk rakétát és folyamatosan figyeltük, mikor kell esetleg menni. De láttuk is a légvédelmi rakéták bevetését, volt példa arra, hogy szinte a fejünk felett semmisítettek meg egy támadást. Főleg hajnalban rendszeresen voltak, olyan hangos volt, mintha tűzijátékot durrogtatnának

– idézte fel.

Megkönnyebbülve értek haza

A család végül épségben landolt Magyarországon, de a pár napos kint tartózkodás jóval hosszabbnak tűnt számukra. A folyamatos bizonytalanság és stressz miatt Andiék úgy érzik, mintha heteket töltöttek volna ebben a feszült helyzetben. Most viszont már otthon vannak, és a legfontosabb számukra az, hogy biztonságban lehetnek.