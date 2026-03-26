Bűnügyi helyszínelők lepték el az elhunyt pécsi költő házát – videó

A Bama.hu megkeresésére reagált a rendőrség a csütörtöki pécsi eseményekkel kapcsolatban. A hatóságok megerősítették, hogy a Damjanich utcában, Csorba Győző egykori otthonánál történt tragikus haláleset körülményeit bűnügyi helyszínelők bevonásával vizsgálják.
Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi haláleset után
A csütörtök délelőtti események kapcsán a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta lapunkat, hogy munkatársaik egy haláleset miatt intézkedtek a Damjanich utcában. A tragédia körülményeit a Pécsi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, ám a jogszabályi előírások miatt a hatóságok egyelőre nem adhatnak bővebb tájékoztatást a részletekről.
Miközben a hatóságok a pécsi haláleset körülményeit vizsgálják, Baranya vármegyében továbbra is nagy erőkkel zajlik a kutatás az eltűnt kiskorúak után.