Ki lehet az áldozat? Rejtélyes halálesetben nyomoz a rendőrség

Különös ügy tartja izgalomban Salgótarján egy részét, miután egy azonosítatlan férfi holttestére bukkantak a város egyik területén. A hatóságok szerint a haláleset körülményei több kérdést is felvetnek, ezért teljes körű vizsgálat indult. A felfedezés 2026. március 12-én történt a baglyasaljai városrészben – írta a Bors.

Azonosítatlan holttestre bukkantak a hatóságok, a haláleset körülményeit vizsgálják

Haláleset, amely több kérdést is felvet

A rendőrség eddig nem tudta azonosítani az elhunyt férfit, ezért a lakosság segítségét kérik. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi körülbelül 176–180 centiméter magas, vékony testalkatú volt.

Ami igazán szokatlan, hogy megtalálásakor több réteg ruhát viselt, ugyanis nemcsak két nadrág volt rajta, hanem több póló, pulóver és egy kabát is.

Különös körülmények a helyszínen

A holttestet egy Kakukk József úti magáningatlanban találták meg. A hatóságok feltételezik, hogy a bejelentett lakó lehet az elhunyt, de ezt egyelőre nem sikerült hivatalosan megerősíteni.

A nyomozók minden lehetséges körülményt vizsgálnak és igyekeznek pontos képet kapni arról, mi történhetett. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az elhunyt személyazonosságával kapcsolatban, jelentkezzen.

Minden apró részlet segíthet abban, hogy fény derüljön a történtekre és lezárulhasson ez a rejtélyes ügy.

Mindemellett néhány napja egyéb szokatlan mozgolódásra lettek figyelmesek hétfő délelőtt az Ilonatanyán élők. Nem sokkal később derült ki ugyanis, hogy egy holttest miatt érkeztek a hatóságok a helyszínre.