Rendőrök elől menekült, majd vízbe ugrott, azt azonban már nem élte túl

Egy közlekedési szabálysértéssel indult, végül haláleset lett belőle, amikor egy 36 éves férfi életét vesztette, miután a rendőrök elől menekülve a vízbe ugrott az Egyesült Államokban található Erie-csatornába – írta a People.

Haláleset lett az intézkedés vége

Rendőrök egy szabálytalanul közlekedő autóra lettek figyelmesek és úgy döntöttek, megállítják a járművet. A sofőr azonban nem maradt a helyszínen, kiszállt a kocsiból, majd gyalog próbált elmenekülni az éjszakában.

Haláleset a csatornánál

A férfi a beszámolók szerint egy sikátoron keresztül futott tovább, majd a csatorna partjához érve váratlan lépésre szánta el magát és a vízbe ugrott, hogy így kerülje el az elfogást.

A rendőrök azonnal reagáltak és megkezdték a mentést. Speciális vízimentő eszközöket is bevetettek, hogy minél gyorsabban partra húzzák a férfit. Egy mentőzsák segítségével próbáltak segítséget nyújtani, ám a helyzet közben drámaivá vált, ugyanis a férfi elvesztette az eszméletét.

Ekkor az egyik rendőr a vízbe ugrott, hogy segítsen. Sikerült partra vinni a férfit, ahol azonnal megkezdték az újraélesztést. A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, majd helikopterrel kórházba szállították. A gyors és összehangolt mentési kísérlet ellenére a férfi életét már nem tudták megmenteni.

A hatóságok később azt is közölték, hogy a férfi ellen korábban több elfogatóparancs is érvényben volt, ami magyarázatot adhat arra, miért próbált mindenáron elmenekülni.

A rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra az elhunyt személyazonosságát, amíg a hozzátartozókat hivatalosan nem értesítik.

