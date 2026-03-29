Az ukránok heti 5 millió eurót adnak a Tiszának

haláleset

Rendőrök elől menekült, majd vízbe ugrott, azt azonban már nem élte túl

Egy rutin közlekedési ellenőrzésből váratlanul drámai eseménysor bontakozott ki az Egyesült Államokban. A történet halálesettel zárult, miután egy férfi a vízbe ugrott menekülés közben.
Egy közlekedési szabálysértéssel indult, végül haláleset lett belőle, amikor egy 36 éves férfi életét vesztette, miután a rendőrök elől menekülve a vízbe ugrott az Egyesült Államokban található Erie-csatornába – írta a People.

Haláleset lett az intézkedés vége
Fotó: Pixabay (illusztráció)

Rendőrök egy szabálytalanul közlekedő autóra lettek figyelmesek és úgy döntöttek, megállítják a járművet. A sofőr azonban nem maradt a helyszínen, kiszállt a kocsiból, majd gyalog próbált elmenekülni az éjszakában.

Haláleset a csatornánál

A férfi a beszámolók szerint egy sikátoron keresztül futott tovább, majd a csatorna partjához érve váratlan lépésre szánta el magát és a vízbe ugrott, hogy így kerülje el az elfogást.

A rendőrök azonnal reagáltak és megkezdték a mentést. Speciális vízimentő eszközöket is bevetettek, hogy minél gyorsabban partra húzzák a férfit. Egy mentőzsák segítségével próbáltak segítséget nyújtani, ám a helyzet közben drámaivá vált, ugyanis a férfi elvesztette az eszméletét.

Ekkor az egyik rendőr a vízbe ugrott, hogy segítsen. Sikerült partra vinni a férfit, ahol azonnal megkezdték az újraélesztést. A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, majd helikopterrel kórházba szállították. A gyors és összehangolt mentési kísérlet ellenére a férfi életét már nem tudták megmenteni.

A hatóságok később azt is közölték, hogy a férfi ellen korábban több elfogatóparancs is érvényben volt, ami magyarázatot adhat arra, miért próbált mindenáron elmenekülni.

A rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra az elhunyt személyazonosságát, amíg a hozzátartozókat hivatalosan nem értesítik.

Hazánkban eközben egy átlagosnak induló reggel pillanatok alatt rémálommá változott egy veszprémi férfi számára. Két betörő jelenléte és agresszív fellépése miatt végül az ablakon keresztül kellett menekülnie saját lakásából.

 

