Terhes magyar nő a kolozsvári baleset halálos áldozata

Kolozsváron, a Mócok (Moților) útján egy 36 éves, Szilágy megyei sofőr hétfőn sávváltás közben nem figyelt eléggé, és nekiütközött egy autónak, amit szintén egy szilágysági, 30 éves nő vezetett. A nő autója a járdán kötött ki, ahol elgázolt egy 30 éves éppen arra sétálót, aki rosszkor volt rossz helyen. A gyalogost még kórházba vitték, de a gyors és szakszerű orvosi ellátás ellenére sem tudták megmenteni az életét a Maszol.ro információi szerint. Így lett az egyszerű koccanásból halálos baleset, a fiatal nő pedig a karambol halálos áldozata.

Egy terhes, magyar nő a hétfői kolozsvári baleset halálos áldozata

Fotó: Maszol / Katasztrófavédelem

A Cluj24 portál derítette ki, hogy egy terhes magyar nőről van szó. A tragédia mélyen megrázta a kisebbségi magyarságot. Munkatársai a közösségi médiában vettek tőle búcsút. A nőről a román nyelvű cikkben többet is megtudhat, egy idézetet viszont a romániai magyar hírportál is közzétett:

Megtört szívvel közöljük, hogy kedves kolléganőnk, Aletta túl korán távozott közülünk egy tragikus baleset következtében. Aletta emléke örökké velünk marad (…) Több volt egy kollégánál, igazi barát volt, aki szebbé tette az életünket. Hiányozni fog a nevetése és jelenléte. Gondolataink a családjával vannak. Soha nem felejtünk el, Aletta”

– írták a The One Clinic munkatársai a várandós nőről.

Az ügyben büntetőeljárást indult.

