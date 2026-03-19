„Nincs olyan ítélet, amely valódi megnyugvást hozhatna” – Megszólalt a túlélő, akitől mindent elvett az a végzetes este

Mohácsi Barnabás a tárgyalás szünetében idézte fel a Kemma.hu-nak, mire emlékszik a tragédiából. „Elvesztettem édesapámat és a két legjobb barátomat” – foglalta össze fájdalmasan a halálos baleset estéjét.
Megszólalt az 1-es főúti halálos baleset egyetlen túlélője a tárgyalás szünetében
Az utolsó tiszta emléke a baleset előtti pillanatokhoz kötődik, a többi viszont homályos.
A véda kapun való áthaladás után van az utolsó emlékem. A fejsérülésem miatt egészen a mentőbe kerülésemig nincsenek tiszta emlékeim"
– mondta. Arra még emlékszik, hogy valahogy kiszállt az autóból:
Meg tudom mondani, hogy kiszálltam a járműből és lefeküdtem az útpadkára, de arra nem emlékszem, hogy kik segítettek ki"
Magára a balesetre sem emlékszik.
Árnyakra emlékszem, zavaros emlékképekre… magára a balesetre egyáltalán nem.
Ahogy azt korábban megírtuk a vádlott 2025. január 9-én kábítószer hatása alatt vezetett, az esti órákban. Az időjárás nem volt kegyes: borult volt az ég, az út nedves és a látási viszonyok is korlátozottak voltak. Bicske felől Tata irányába haladva, egy előzés után 125–135 km/órával közelítette meg az előtte haladó járművet, ami 60–70 km/órával haladt, benne négy emberrel.
A sofőr későn észlelte az autót, balra kormányozott, de a jármű nagy erővel a másik autó bal hátsó részének csapódott.
A vétlen jármű megpördült, majd a vízelvezető árokba sodródott, ahol hátuljával egy betonfalnak csapódott. A bírósági megállapítás szerint a sofőrnek esélye sem volt az ütközés elkerülésére. A vádlott autója szintén megpördült, majd a szalagkorlátnak csapódott, azon végighaladva visszasodródott az úttestre és egy közvilágítási oszlopnak ütközött. A baleset során a jármű jobb első kereke kiszakadt.
A baleset utáni órák fizikai és érzelmi poklot jelentettek számára.
A léprepedésem miatt annyi vért veszítettem, hogy még a mosdóba sem tudtam kimenni ájulás nélkül
– idézte fel Barnabás. A kórházban szembesült azzal, hogy egyik barátját a mellette lévő kezelőben vesztette el. Akkor még azt sem tudta, melyik barátjáról van szó, Marciról, vagy Bálintról. Édesapja és másik barátja sorsáról pedig sokáig nem kapott egyértelmű választ.
A csütörtöki tárgyalás alatt mindenki érezte a súlyos veszteség terhét, még a vádlottat is meghatotta, aki elsírta magát, miközben a családok ügyvédje a történteket sorolta. Barnabás szavai szerint: „Kicsi szánalmat érzek iránta,” és hozzátette, személyesen nem kért tőle bocsánatot. „A büntetés számunkra nem emberi években mérhető” – mondta.
Bár a fiatal túlélő úgy érzi, nincs ítélet, ami visszaadhatná, amit elveszített, a súlyosabb ítélet mégis közelebb állna az igazságérzetükhöz.
A bíróság végül hat év hat hónap szabadságvesztésre ítélte a baleset okozóját, illetve végleges hatállyal eltiltotta a közúti járművezetéstől, valamint mellékbüntetésként 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügyész 3 napot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.