„Nincs olyan ítélet, amely valódi megnyugvást hozhatna” – Megszólalt a túlélő, akitől mindent elvett az a végzetes este

Mohácsi Barnabás a tárgyalás szünetében idézte fel a Kemma.hu-nak, mire emlékszik a tragédiából. „Elvesztettem édesapámat és a két legjobb barátomat” – foglalta össze fájdalmasan a halálos baleset estéjét.

2025. január 9-én történt a halálos baleset Tatabánya közelében, amelyben három ember meghalt, a jármű egyik utasa, Mohácsi Barnabás azonban túlélte a tragédiát

Megszólalt az 1-es főúti halálos baleset egyetlen túlélője a tárgyalás szünetében

Az utolsó tiszta emléke a baleset előtti pillanatokhoz kötődik, a többi viszont homályos.

A véda kapun való áthaladás után van az utolsó emlékem. A fejsérülésem miatt egészen a mentőbe kerülésemig nincsenek tiszta emlékeim"

– mondta. Arra még emlékszik, hogy valahogy kiszállt az autóból:

Meg tudom mondani, hogy kiszálltam a járműből és lefeküdtem az útpadkára, de arra nem emlékszem, hogy kik segítettek ki"

Magára a balesetre sem emlékszik.

Árnyakra emlékszem, zavaros emlékképekre… magára a balesetre egyáltalán nem.

Ahogy azt korábban megírtuk a vádlott 2025. január 9-én kábítószer hatása alatt vezetett, az esti órákban. Az időjárás nem volt kegyes: borult volt az ég, az út nedves és a látási viszonyok is korlátozottak voltak. Bicske felől Tata irányába haladva, egy előzés után 125–135 km/órával közelítette meg az előtte haladó járművet, ami 60–70 km/órával haladt, benne négy emberrel.

A sofőr későn észlelte az autót, balra kormányozott, de a jármű nagy erővel a másik autó bal hátsó részének csapódott.

A vétlen jármű megpördült, majd a vízelvezető árokba sodródott, ahol hátuljával egy betonfalnak csapódott. A bírósági megállapítás szerint a sofőrnek esélye sem volt az ütközés elkerülésére. A vádlott autója szintén megpördült, majd a szalagkorlátnak csapódott, azon végighaladva visszasodródott az úttestre és egy közvilágítási oszlopnak ütközött. A baleset során a jármű jobb első kereke kiszakadt.

A baleset utáni órák fizikai és érzelmi poklot jelentettek számára.

A léprepedésem miatt annyi vért veszítettem, hogy még a mosdóba sem tudtam kimenni ájulás nélkül

– idézte fel Barnabás. A kórházban szembesült azzal, hogy egyik barátját a mellette lévő kezelőben vesztette el. Akkor még azt sem tudta, melyik barátjáról van szó, Marciról, vagy Bálintról. Édesapja és másik barátja sorsáról pedig sokáig nem kapott egyértelmű választ.