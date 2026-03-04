Halálos baleset a 8-as főúton: gyorshajtás miatt halt meg az utas

Egy tragikus közlekedési baleset ügyében született jogerős ítélet Vas vármegyében. A halálos baleset a 8-as főúton történt, amikor egy személyautó nagy sebességgel sodródott le az útról. A Vaol.hu számolt be a drámai szerencsétlenségről.
Halálos baleset a 8-as főúton
A bíróság tájékoztatása szerint a vádlott 2025. január 18-án reggel egy Citroen Xsara típusú személygépkocsival közlekedett a 8-as számú főúton Körmend felől Vasvár irányába.
Az autóban az első ülésen egy utas, a hátsó ülésen pedig egy gyermek utazott gyermekbiztonsági rendszerben.
Nedves úton csúszott meg az autó
A baleset idején borult idő volt, a levegő hőmérséklete mínusz két Celsius-fok, az aszfalt pedig nedves és csúszós.
A sofőr a Csörnöc-patak hídjához közeledve, több figyelmeztető közlekedési tábla hatálya alatt túl nagy sebességgel hajtott be egy jobbra ívelő kanyarba.
A jármű jobb első kereke letért az útpadkára, majd az autó mintegy 99–107 km/órás sebességgel kisodródott.
A szalagkorlátnak és a hídfőnek csapódott
A személygépkocsi visszatért az úttestre, majd átsodródott a bal oldali forgalmi sávba, és elhagyta az úttestet. A jármű előbb a szalagkorlátnak ütközött, amely átszakadt, majd a patak hídjának beton hídfőjének csapódott.
Az autó végül a rézsűn lecsúszva mintegy négy méter mélyben, a tetejére borulva állt meg.
Az utas a helyszínen meghalt
A balesetben az első ülésen utazó sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A gyermek könnyű sérüléseket szenvedett, míg a jármű vezetője súlyos sérülésekkel került kórházba.
Ítélet született a tragédia ügyében
A bíróság megállapította, hogy a baleset azért következett be, mert a vádlott a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekedett, és megszegte a KRESZ szabályait.
A Szombathelyi Járásbíróság a férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 1 év 4 hónap fogházbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztették.
A bíróság emellett 1 év 6 hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől, valamint mintegy egymillió forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezte. Az ítélet jogerős.
