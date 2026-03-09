Hírlevél
halálos baleset

Halálos baleset az M3-ason: így halt meg a 20 éves újpesti hokitehetség

3 órája
Olvasási idő: 7 perc
Felfoghatatlan tragédia rázta meg a magyar sportvilágot: a fiatal jégkorongozó életét vesztette egy szerencsétlenségben. A halálos baleset az M3-as autópálya zuglói szakaszán történt, amelyben az Újpesti Jégkorong Akadémia 20 éves játékosa, Borsos Barna halt meg.
halálos balesetMitsubishi Lancer EvoszalagkorláthokisapaM3-as autópálya

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a magyar jégkorong közösséget. Halálos baleset történt az M3-as autópályán, amelyben az Újpesti Jégkorong Akadémia fiatal játékosa, Borsos Barna vesztette életét. Újabb részletekről számolt be a Bors a szörnyű karambollal kapcsolatban.

halálos baleset
A halálos balesetben a magyar jégkorongozók ifjú tehetsége vesztette életét
Fotó: Újpesti Jégkorong Akadémia/Facebook

Halálos baleset az M3-as autópályán

Ahogy azt az Origo is megírta, tragikus hirtelenséggel elhunyt az Újpesti Jégkorong Akadémia U21-es csapatának 20 éves játékosa, Borsos Barna.

A fiatal sportoló halálhírét klubja a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Akadémiánk U21-es csapatának játékosa, Borsos Barna tragikus hirtelenséggel elhunyt

– írták a közleményben.

A klub azt is bejelentette, hogy a sportoló emlékére gyertyagyújtást szerveznek a Szilágyi utcai jégcsarnoknál.

A tragédia körülményeiről ekkor még csak annyi volt ismert, hogy az M3-as autópálya zuglói szakaszán történt egy súlyos baleset, amelyben egy autó nagy sebességgel áttörte a szalagkorlátot, majd a zajvédő falnak csapódott.

Új részletek derültek ki a tragédiáról

A Bors információi szerint a péntek éjjeli balesetben, amely az M3-as autópálya bevezető szakaszán történt, 

Borsos Barna egy különleges Mitsubishi Lancer Evolution típusú autót vezetett. Mellette az édesapja utazott.

Az autó azonban egy pillanat alatt letért az útról, majd a szalagkorlátnak és a zajvédő falnak csapódott. 

A szemtanúk szerint az ütközés ereje brutális volt: a szalagkorlát gyakorlatilag felnyársalta az autót a vezető oldalán.

A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, de a 20 éves sportoló életét már nem lehetett megmenteni. Édesapját súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Apa és fia együtt utaztak

A lap értesülései szerint apa és fia egy autós találkozóról tartottak hazafelé, amikor a tragédia bekövetkezett.

A fiatal sportoló rajongott az autókért, különösen a Mitsubishi Lancer Evolutionért, amelyből a kilencedik generációs modell az egyik legkülönlegesebb darabnak számít.

Ismerősei szerint Barna és édesapja rendkívül szoros kapcsolatot ápoltak: gyakran jártak együtt meccsekre és autós rendezvényekre. Az édesapa maga is jégkorongozott egy újpesti csapatban, és fia mérkőzésein szinte mindig ott volt a pálya mellett.

Összetört a sportközösség

A fiatal játékost mindenki szerette a csapatban. Korábbi klubja, a Budapesti Jégkorong Akadémia is megható szavakkal búcsúzott tőle.

Tegnap este óta csak a döbbenet van. Tragikus hirtelenséggel elhunyt akadémiánk egykori játékosa. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek 

– írták.

Barátai és csapattársai is megrendülten búcsúztak a fiatal sportolótól.

Nem volt olyan nap, hogy rossz hangulatban távoztam volna az akadémiáról, amikor te ott voltál mellettem

– írta egyikük.

Egy másik gyászoló így fogalmazott:

Drága testvérem, nyugodj békében. Soha nem feledlek.

Az Újpesti Jégkorong Akadémia hétfő este gyertyagyújtással emlékezik meg a tragikusan fiatalon elhunyt sportolóról.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

