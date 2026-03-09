Halálos baleset az M3-ason: így halt meg a 20 éves újpesti hokitehetség

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a magyar jégkorong közösséget. Halálos baleset történt az M3-as autópályán, amelyben az Újpesti Jégkorong Akadémia fiatal játékosa, Borsos Barna vesztette életét. Újabb részletekről számolt be a Bors a szörnyű karambollal kapcsolatban.

A halálos balesetben a magyar jégkorongozók ifjú tehetsége vesztette életét

Fotó: Újpesti Jégkorong Akadémia/Facebook

Halálos baleset az M3-as autópályán

Ahogy azt az Origo is megírta, tragikus hirtelenséggel elhunyt az Újpesti Jégkorong Akadémia U21-es csapatának 20 éves játékosa, Borsos Barna.

A fiatal sportoló halálhírét klubja a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Akadémiánk U21-es csapatának játékosa, Borsos Barna tragikus hirtelenséggel elhunyt

– írták a közleményben.

A klub azt is bejelentette, hogy a sportoló emlékére gyertyagyújtást szerveznek a Szilágyi utcai jégcsarnoknál.

A tragédia körülményeiről ekkor még csak annyi volt ismert, hogy az M3-as autópálya zuglói szakaszán történt egy súlyos baleset, amelyben egy autó nagy sebességgel áttörte a szalagkorlátot, majd a zajvédő falnak csapódott.

Új részletek derültek ki a tragédiáról

A Bors információi szerint a péntek éjjeli balesetben, amely az M3-as autópálya bevezető szakaszán történt,

Borsos Barna egy különleges Mitsubishi Lancer Evolution típusú autót vezetett. Mellette az édesapja utazott.

Az autó azonban egy pillanat alatt letért az útról, majd a szalagkorlátnak és a zajvédő falnak csapódott.

A szemtanúk szerint az ütközés ereje brutális volt: a szalagkorlát gyakorlatilag felnyársalta az autót a vezető oldalán.

A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, de a 20 éves sportoló életét már nem lehetett megmenteni. Édesapját súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Apa és fia együtt utaztak

A lap értesülései szerint apa és fia egy autós találkozóról tartottak hazafelé, amikor a tragédia bekövetkezett.

A fiatal sportoló rajongott az autókért, különösen a Mitsubishi Lancer Evolutionért, amelyből a kilencedik generációs modell az egyik legkülönlegesebb darabnak számít.

Ismerősei szerint Barna és édesapja rendkívül szoros kapcsolatot ápoltak: gyakran jártak együtt meccsekre és autós rendezvényekre. Az édesapa maga is jégkorongozott egy újpesti csapatban, és fia mérkőzésein szinte mindig ott volt a pálya mellett.