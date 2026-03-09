Halálos baleset az M3-ason: így halt meg a 20 éves újpesti hokitehetség

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a magyar jégkorong közösséget. Halálos baleset történt az M3-as autópályán, amelyben az Újpesti Jégkorong Akadémia fiatal játékosa, Borsos Barna vesztette életét. Újabb részletekről számolt be a Bors a szörnyű karambollal kapcsolatban.
Halálos baleset az M3-as autópályán
Ahogy azt az Origo is megírta, tragikus hirtelenséggel elhunyt az Újpesti Jégkorong Akadémia U21-es csapatának 20 éves játékosa, Borsos Barna.
A fiatal sportoló halálhírét klubja a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be.
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Akadémiánk U21-es csapatának játékosa, Borsos Barna tragikus hirtelenséggel elhunyt
– írták a közleményben.
A klub azt is bejelentette, hogy a sportoló emlékére gyertyagyújtást szerveznek a Szilágyi utcai jégcsarnoknál.
A tragédia körülményeiről ekkor még csak annyi volt ismert, hogy az M3-as autópálya zuglói szakaszán történt egy súlyos baleset, amelyben egy autó nagy sebességgel áttörte a szalagkorlátot, majd a zajvédő falnak csapódott.
Új részletek derültek ki a tragédiáról
A Bors információi szerint a péntek éjjeli balesetben, amely az M3-as autópálya bevezető szakaszán történt,
Borsos Barna egy különleges Mitsubishi Lancer Evolution típusú autót vezetett. Mellette az édesapja utazott.
Az autó azonban egy pillanat alatt letért az útról, majd a szalagkorlátnak és a zajvédő falnak csapódott.
A szemtanúk szerint az ütközés ereje brutális volt: a szalagkorlát gyakorlatilag felnyársalta az autót a vezető oldalán.
A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, de a 20 éves sportoló életét már nem lehetett megmenteni. Édesapját súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Apa és fia együtt utaztak
A lap értesülései szerint apa és fia egy autós találkozóról tartottak hazafelé, amikor a tragédia bekövetkezett.
A fiatal sportoló rajongott az autókért, különösen a Mitsubishi Lancer Evolutionért, amelyből a kilencedik generációs modell az egyik legkülönlegesebb darabnak számít.
Ismerősei szerint Barna és édesapja rendkívül szoros kapcsolatot ápoltak: gyakran jártak együtt meccsekre és autós rendezvényekre. Az édesapa maga is jégkorongozott egy újpesti csapatban, és fia mérkőzésein szinte mindig ott volt a pálya mellett.
Összetört a sportközösség
A fiatal játékost mindenki szerette a csapatban. Korábbi klubja, a Budapesti Jégkorong Akadémia is megható szavakkal búcsúzott tőle.
Tegnap este óta csak a döbbenet van. Tragikus hirtelenséggel elhunyt akadémiánk egykori játékosa. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek
– írták.
Barátai és csapattársai is megrendülten búcsúztak a fiatal sportolótól.
Nem volt olyan nap, hogy rossz hangulatban távoztam volna az akadémiáról, amikor te ott voltál mellettem
– írta egyikük.
Egy másik gyászoló így fogalmazott:
Drága testvérem, nyugodj békében. Soha nem feledlek.
Az Újpesti Jégkorong Akadémia hétfő este gyertyagyújtással emlékezik meg a tragikusan fiatalon elhunyt sportolóról.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.