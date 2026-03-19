Halálos baleset az M4-esen: a szétroncsolódott kamionban halt meg a sofőr – képekkel és videóval

Megrázó látvány fogadta a kiérkező egységeket Törökszentmiklós térségében. A halálos baleset az M4-es autóút 181-es kilométerszelvényénél, a Bartapusztai pihenő közelében történt. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál számolt be a drámai részletekről.

Halálos baleset az M4-esen, a kamion átszakította a szalagkorlátot

Fotó: Nagy Balázs/Szoljon.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint egy pótkocsis kamion a szalagkorlátokat átszakítva sodródott le az útról, majd a szemközti forgalmi sávokon is áthaladt, végül az út menti árokba borult.

A dohánytermékeket szállító jármű az oldalán állt meg, a vezetőfülke súlyosan roncsolódott.

Daruval emelték ki a roncsot

A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók azonnal megkezdték a mentést.

Elsőként megszüntették az üzemanyag-szivárgást, majd speciális eszközökkel, feszítővágóval és nyomóhengerrel nyitották fel a teljesen deformálódott vezetőfülkét. A mentés során a szolnoki tűzoltódaru és egy kamionmentő együtt emelte meg a felborult járművet, hogy hozzáférjenek a sofőrhöz.

A rakomány egy része kiszóródott, a pótkocsi körül dobozok hevertek szanaszét.

Nem tudták megmenteni a sofőrt

A roncsok közül végül kiemelték a jármű vezetőjét, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínen egy körülbelül 70 éves férfi halálát állapították meg, a mentéshez mentőhelikopter is érkezett.

A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A forgalmat a Bartapusztai pihenőhelyen keresztül terelik, ami jelentős torlódást okoz a térségben.

A baleset körülményeit még vizsgálják. A baleset helyszínén készült képeket ide kattintva meg tudja nézni.

