Megrázó eset az osztrák úton: magyar nő vesztette életét, kétszer is áthajtottak rajta

Egy tragikus halálos baleset történt március 10-én hajnalban az ausztriai Traiskirchen közelében. Az esetnek egy 45 éves magyar nő esett áldozatul, miközben a rendőrség még mindig keresi azt a sofőrt, aki feltehetően először elütötte. Az incidens a B17-es úton történt a kora reggeli órákban – írta a Bors.

A halálos baleset az osztrák autópályán történt

Fotó: Unsplash

Halálos baleset történt az osztrák úton

A beszámolók szerint a nő már az úttesten feküdt, amikor egy 64 éves autós hajtott arra. A férfi később elmondta, hogy vezetés közben úgy érezte, áthajtott valamin, ezért azonnal megállt és megnézte, mi történt. Ekkor vette észre az úton fekvő nőt, akit a feltételezések szerint korábban már elgázolt egy másik jármű.

Az első gázolás után a sofőr segítségnyújtás nélkül elhagyhatta a helyszínt. A rendőrség jelenleg is próbálja azonosítani a járművezetőt. A hatóságok szerint az autós Oeynhausen irányából Traiskirchen felé haladhatott a baleset idején.

A segélyhívást a második sofőr tette

A 64 éves férfi azonnal értesítette a segélyhívót, miután rájött, mi történt. A mentők rövid időn belül kiérkeztek a helyszínre, azonban a nő életét már nem tudták megmenteni.

Az ügyben a hatóságok tovább folytatják a nyomozást, hogy megtalálják azt a sofőrt, aki a halálos baleset első gázolását okozhatta.

A mai napon is történt egy cserbenhagyásos gázolás Nógrád vármegyében, amikor egy furgon sofőrje elütött egy szabályosan közlekedő biciklist. A kerékpáros súlyos sérüléseket szenvedett, a sofőr azonban segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.