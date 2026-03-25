Semmi nem maradt az autókból a nyírbátori halálos baleset után

Egy középkorú férfi február közepén tehergépkocsival közlekedett a 4911-es úton, Kállósemjén irányából Nyírbátor felé, lakott területen kívül. A gyanú szerint a sofőr egy kanyargós útszakaszon, a tiltó jelzés ellenére, záróvonalon áthajtva kezdett előzésbe. A manőver során nem tért vissza időben a saját sávjába, és félfrontálisan összeütközött a szemből érkező, szabályosan haladó személygépkocsival. A halálos balesetben hárman vesztették életüket – írta a Szon.hu.

A halálos baleset helyszíne a 4911-es úton

Három életet követelt a halálos baleset

A vétlen járműben hárman utaztak: ketten a helyszínen meghaltak, a harmadik utas pedig később, kórházban hunyt el. Az ügyészség letartóztatást indítványozott a férfi ellen. Álláspontjuk szerint fennáll a szökés, illetve a tanúk befolyásolásának veszélye. A gyanúsítottal szemben több ember halálát okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt folyik eljárás, ami akár nyolc év szabadságvesztéssel is járhat.

A helyszínről készült képeket IDE kattintva tudják megtekinteni.