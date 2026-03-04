Munkába indult, de végül mentőhelikopter érkezett a brutális balesetet szenvedő nőhöz Jászberényben

Szerda reggel fél nyolc körül egy középkorú nő indult munkába autóval, de az út tragédiába torkollott. A jármű előbb az útpadkára sodródott, majd nagy erővel egy villanyoszlopnak csapódott. A halálos baleset helyszínére rövid időn belül megérkeztek a hatóságok – írta a Szoljon.hu.

A halálos baleset a jászberényi Bajnok utcában történt, az ütközés következtében az autó totálkárosra tört

Fotó: Szoljon.hu/Pesti József

Így zajlott a mentés a halálos baleset után a Bajnok utcában

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint az ütközés akkora erejű volt, hogy az oszlop egyik tartóeleme is kitört.

A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd feszítővágóval nyitották ki az ajtót. A sofőrt kiemelték a járműből és átadták a mentőknek.

A balesethez mentőhelikopter is érkezett és bár az egészségügyi dolgozók minden tőlük telhetőt megtettek, de a nő életét már nem tudták megmenteni.

Amíg Jászberényben autóbaleset miatt szállt le a mentőhelikopter, addig Szarvaskőn szerda délelőtt is riasztottak egyet, ami a vasút közelében szállt le.