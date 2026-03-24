Rendkívüli

Elképesztő dolog derült ki a tiszás ügynökbotrány kapcsán – Magyar Péter retteghet

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

halálos gázolás

Ötven métert repült egy férfi, mielőtt a földre zuhant

Vasárnap este Nyíregyházán egy 51 éves férfi meghalt, a gyalogátkelőn elütötték. A halálos gázolás után a rendőrség azonnal intézkedett, elfogták a sofőrt.
Vasárnap este halálos gázolás történt Nyíregyházán. Egy 51 éves férfi a zebrán akart átmenni, de már nem érkezett meg a másik oldalra. Hiába próbálták újraéleszteni, az életét már nem sikerült megmenteni, de a történet itt ér véget. A gázolás okozójának, egy fehér Mercedes sofőrjének a baleset után nem a mentők jutottak először eszébe – írta a Szon.hu.

Szemtanúk próbálták megmenteni az életét a halálos gázolás áldozatának Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla

Egy 51 éves férfi a halálos gázolás áldozata

Az eset a Bokréta utcai hajléktalanszálló közelében, a Bottyán János utcánál történt. A férfi az ütközés következtében közel 50 métert repült és aztán leesett az aszfaltra. A szemtanúk kétségbeesetten próbáltak neki segíteni. A TV2 Tények információi szerint az autó a megengedettnél gyorsabban haladt. A rendőrök luxusautóban egy gázpisztolyt is találtak. A sofőrt elfogták és bevitték a kapitányágra,büntetőeljárás indult ellene.

A sofőr fiatal volt, sokkot kapott, és nem a mentőket, hanem az édesapját hívta, amikor rádöbbent, mekkora baj történt. A mentők már csak a férfi halálát tudták megállapítani.

Az áldozat egyik gyerekkori barátja, aki iskolatársa is volt, a helyszínen szembesült a tragédiával. Megtörten nyilatkozott az esetről a TV2 Tények adásában:

 

