Még a véres kést szorongatta a nagykanizsai gyilkos, amikor rajtaütöttek a rendőrök

Brutális gyilkosság történt Nagykanizsán, a Csengery úton tavaly szeptemberben: egy 60 éves férfi halálosan megszúrta ismerősét. Amikor a rendőrök rajtaütöttek a gyanúsítotton, az még mindig a véres kést szorongatta. Az ügy legújabb fejleményeiről a Zala vármegyei hírportál számolt be.

Halálos késszúrás Nagykanizsán, lezárta a nyomozást a rendőrség Fotó: Police.hu

Halálos késszúrás: beismerte tettét a gyanúsított

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfit emberölés bűntette miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A gyanúsított azóta is letartóztatásban van, és a nyomozás során beismerte tettét.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya a police.hu oldalon számolt be arról, hogy a nyomozást lezárták, az ügy iratait megküldték az ügyészségnek. A továbbiakban az ügyészség dönt a vádemelésről a 60 éves férfival szemben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.