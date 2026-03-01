Hírlevél
Rendkívüli

Ez áll az Irán elleni támadás hátterében

Orbán Viktor: A teljes kontinensen nő a terrorfenyegetettség szintje

Végzetes pillanat motoron – mentőhelikopter szállt le Szabolcsban

Szombaton tragikus esemény zavarta meg a csendet egy szabolcsi településen. A halálos motorbaleset Napkor belterületén történt, ahol egy 32 éves férfi vesztette életét. A helyszínre több mentőegység és még mentőhelikopter is érkezett, de hiába küzdöttek érte hosszú perceken át.
A február utolsó napján történt halálos motorbaleset során egy 32 éves férfi haladt végig Napkor egyik utcáján, amikor – egyelőre nem tudni, miért – nekiütközött egy villanyoszlopnak. Az ütközés Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében akkora erejű volt, hogy a motoros a helyszínen életét vesztette –  írta a Szon.hu.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett a halálos motorbaleset után Napkoron
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett a halálos motorbaleset után Napkoron
Fotók: Szon.hu / Bordás Béla

Halálos motorbaleset miatt szállt le a mentőhelikopter

A riasztás után a mentők nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, sőt, egy mentőhelikopter is leszállt a közelben. Közel egy órán át próbálták újraéleszteni a férfit. Minden igyekezetük ellenére azonban már nem tudták megmenteni az életét.

 

Amíg Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében egy motoros tragédiája rázta fel a falut, az M1-es autópályán is komoly ütközés történt. Tömegbaleset miatt lezárták a pályát, a tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki egy embert a jármű roncsai közül.

 

