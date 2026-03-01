Végzetes pillanat motoron – mentőhelikopter szállt le Szabolcsban

A február utolsó napján történt halálos motorbaleset során egy 32 éves férfi haladt végig Napkor egyik utcáján, amikor – egyelőre nem tudni, miért – nekiütközött egy villanyoszlopnak. Az ütközés Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében akkora erejű volt, hogy a motoros a helyszínen életét vesztette – írta a Szon.hu.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett a halálos motorbaleset után Napkoron

Fotók: Szon.hu / Bordás Béla

Halálos motorbaleset miatt szállt le a mentőhelikopter

A riasztás után a mentők nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, sőt, egy mentőhelikopter is leszállt a közelben. Közel egy órán át próbálták újraéleszteni a férfit. Minden igyekezetük ellenére azonban már nem tudták megmenteni az életét.

Amíg Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében egy motoros tragédiája rázta fel a falut, az M1-es autópályán is komoly ütközés történt. Tömegbaleset miatt lezárták a pályát, a tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki egy embert a jármű roncsai közül.