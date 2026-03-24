Tragédiával indult a kedd reggel Heves vármegyében. A Heol.hu szerint Kálon, a Fő út felső részén csaptak fel a lángok egy családi házban. A halálos tűz során egy körülbelül nyolcvan négyzetméteres, egyszintes lakóház belső tere teljesen kiégett. A tűz olyan erővel égett, hogy végül a tetőszerkezetre is átterjedt.
Vizsgálják, mi okozhatta a halálos tűz tragédiáját Kálon
A riasztás után a füzesabonyi és a hevesi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. Három vízsugárral kezdték oltani a lángokat, közben pedig átnézték az épületet is. Az oltás során két gázpalackot is kihoztak a házból, amelyeket szerencsére nem ért hőhatás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a tűzoltók még délelőtt is az utómunkálatokat végezték a kiégett épületnél. Az Agria Tv információi szerint a helyszínen tragikus felfedezést tettek.
A tűzoltók egy ember holttestét találták meg a házban.
A hírek szerint egy férfiról van szó, aki feltehetően poroltóval próbálta megfékezni a lángokat.
Az esettel kapcsolatban a Heol az Országos Mentőszolgálatot is megkereste. Magyar Luca, a mentőszolgálat kommunikációs munkatársa megerősítette a hírt:
a helyszínen egy 30 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.
Nem ez volt azonban az egyetlen súlyos tűzeset az országban. Nem sokkal később Gyulán is riasztani kellett a tűzoltókat, miután egy telephelyen csaptak fel hatalmas lángok. Az asztalosműhely percek alatt teljes terjedelmében égni kezdett, ezért nagy erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltók.