Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szörnyű reggelre ébredtek a Heves vármegyei Kálon. Egy családi ház gyulladt ki kora hajnalban és a helyszínen dolgozó tűzoltók tragikus felfedezésre bukkantak a halálos tűz után.
Link másolása
Vágólapra másolva!
országos katasztrófavédelmi főigazgatóságlángheves vármegyébenkáltűzholttesttűzoltókcsaládi ház

Tragédiával indult a kedd reggel Heves vármegyében. A Heol.hu szerint Kálon, a Fő út felső részén csaptak fel a lángok egy családi házban. A halálos tűz során egy körülbelül nyolcvan négyzetméteres, egyszintes lakóház belső tere teljesen kiégett. A tűz olyan erővel égett, hogy végül a tetőszerkezetre is átterjedt.

Teljesen kiégett a családi ház Kálon: a halálos tűz után egy férfi holttestét találták meg az épületben
Forrás: Ládi László / Heol

Vizsgálják, mi okozhatta a halálos tűz tragédiáját Kálon

A riasztás után a füzesabonyi és a hevesi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. Három vízsugárral kezdték oltani a lángokat, közben pedig átnézték az épületet is. Az oltás során két gázpalackot is kihoztak a házból, amelyeket szerencsére nem ért hőhatás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a tűzoltók még délelőtt is az utómunkálatokat végezték a kiégett épületnél. Az Agria Tv információi szerint a helyszínen tragikus felfedezést tettek.

A tűzoltók egy ember holttestét találták meg a házban.

A hírek szerint egy férfiról van szó, aki feltehetően poroltóval próbálta megfékezni a lángokat.

Az esettel kapcsolatban a Heol az Országos Mentőszolgálatot is megkereste. Magyar Luca, a mentőszolgálat kommunikációs munkatársa megerősítette a hírt:

a helyszínen egy 30 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.

További fotók a tűz helyszínéről.

 

Nem ez volt azonban az egyetlen súlyos tűzeset az országban. Nem sokkal később Gyulán is riasztani kellett a tűzoltókat, miután egy telephelyen csaptak fel hatalmas lángok. Az asztalosműhely percek alatt teljes terjedelmében égni kezdett, ezért nagy erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltók.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!