Katasztrófaturistákkal kellett megküzdeniük rendőröknek a halálra gázolt nyugdíjas holttesténél

Egy idős asszony meghalt Budapesten, a Bartók Béla úton tegnap. A 49-es villamos halálra gázolta, amikor a tilos jelzés ellenére próbált átkelni az úton. A helyszínen dolgozó rendőröknek azokat a szemtanúkat is vissza kellett tartaniuk, akik mindenáron fel akarták venni a megrázó jelenetet.
Egy hátizsák és egy magányos cipő hevert a sínek mellett a budapesti Bartók Béla úton a TV2 Tények felvételén. A rendőrök órákon át vizsgálták a halálos baleset körülményeit, miután hétfő délután a 49-es villamos ezen a szakaszon halálra gázolt egy gyalogost.

Halálra gázolt egy idős asszonyt a 49-es villamos március 9-én
Fotó: TV2 Tények

A TV2 Tények információi szerint egy 70 év körüli nyugdíjas a halálos baleset áldozata.

Az asszony a zebrán ment át, de piroson, a villamosvezető pedig hiába látta, nem tudta időben lefékezni a szerelvényt. 

Szemtanúk szerint hangosan csilingelt a jármű, de az idős asszony vagy nem hallotta vagy nem tudott félreugrani előle. 

Sokkot kaptak az utasok, amikor a 49-es villamos halálra gázolta a gyalogost

Métereket repült a gyalogos, mindent sokkolt a látvány.

A villamoson már felszólítottak bennünket, hogy végállomás, szálljunk le a villamosról, mert baleset történt”

– mondta az egyik utas.

Az egyik közeli ház ötödik emeletéről többen videóra vették, ahogy a mentők az asszony életéért küzdenek, és a kérések ellenére sem hagyták abba a kegyeletsértő felvételek készítését. 

A rendőrök végül úgy oldották meg a problémát, hogy felhúztak egy takarósátrat, hogy ne láthassák a holttestet. 

A hatóságok még vizsgálják a tragédia körülményeit, de az elsődleges adatok szerint a gyalogos volt szabálytalan.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

