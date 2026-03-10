Katasztrófaturistákkal kellett megküzdeniük rendőröknek a halálra gázolt nyugdíjas holttesténél

Egy hátizsák és egy magányos cipő hevert a sínek mellett a budapesti Bartók Béla úton a TV2 Tények felvételén. A rendőrök órákon át vizsgálták a halálos baleset körülményeit, miután hétfő délután a 49-es villamos ezen a szakaszon halálra gázolt egy gyalogost.

Halálra gázolt egy idős asszonyt a 49-es villamos március 9-én

Fotó: TV2 Tények

A TV2 Tények információi szerint egy 70 év körüli nyugdíjas a halálos baleset áldozata.

Az asszony a zebrán ment át, de piroson, a villamosvezető pedig hiába látta, nem tudta időben lefékezni a szerelvényt.

Szemtanúk szerint hangosan csilingelt a jármű, de az idős asszony vagy nem hallotta vagy nem tudott félreugrani előle.

Sokkot kaptak az utasok, amikor a 49-es villamos halálra gázolta a gyalogost

Métereket repült a gyalogos, mindent sokkolt a látvány.

A villamoson már felszólítottak bennünket, hogy végállomás, szálljunk le a villamosról, mert baleset történt”

– mondta az egyik utas.

Az egyik közeli ház ötödik emeletéről többen videóra vették, ahogy a mentők az asszony életéért küzdenek, és a kérések ellenére sem hagyták abba a kegyeletsértő felvételek készítését.

A rendőrök végül úgy oldották meg a problémát, hogy felhúztak egy takarósátrat, hogy ne láthassák a holttestet.

A hatóságok még vizsgálják a tragédia körülményeit, de az elsődleges adatok szerint a gyalogos volt szabálytalan.

