Halász Juditnak balesete volt, koponyatöréssel került kórházba

Halász Judit Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színészművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Vígszínház társulatába tartozik. A legtöbben azonban a gyereklemezei és koncertjei miatt énekesnőként ismerik. Most a TV2 Tények Plusz műsorában beszélt arról a súlyos balesetről, amely évtizedekkel ezelőtt megváltoztatta az életét. Felidézte, hogy 1996-ban elgázolta egy rendőrtiszt, amitől eltört a koponyacsontja. A történtek után élete egyik legnehezebb időszakát élte át – írta meg a Bors.

Halász Judit kómába került, mert eltört a koponyacsontja egy balesetben

Fotó: MW Bulvár

Kómába került Halász Judit

Arról is beszélt az interjúban, hogy pályája során nemcsak adott a közönségének, hanem nagyon sokat kapott is tőlük. A felépülés időszakában pedig különösen sokat jelentett számára a sok, gyerekektől érkező levél és a rajongók támogatása, akik – mint mondta – a világot jelentik számára.

Amikor elütött egy autó, és utána egy hétig kómában feküdtem, egy évig nem játszhattam, akkor engem az tartott életben és az segített meggyógyulni, hogy naponta kaptam leveleket gyerekektől"

– mesélte Halász Judit, akinek a dalain generációk nőttek fel.

A híres színésznő egész pályáját a legkisebbeknek szentelte, akiket a leghálásabb hallgatóságnak tart. Azt mondta, tiszta lelkük és őszinte szeretetük minden fáradtságot feledtet vele.

A gyerekek a legnehezebb közönség, mert egy gyermek rögtön érzi, ha valami hamis vagy nem igaz. Engem érdekelnek a gyerekek, mert tetszenek nekem. Olyan ártatlanok még és annyi lehetőségük van a világban"

– nyilatkozta a TV2-nek.

Élete legnehezebb időszakában a közönség és a színpad közelsége hiányzott neki leginkább, de Halász Judit számára egy ilyen súlyos baleset sem jelentett akadályt. Felépült és azóta is nagy örömmel áll a közönség elé mindennap.

„Akkora pofont kaptam, hogy nekiestem a falnak” – megrázó vallomást tett Balsai Móni

Megdöbbentő történetet idézett fel pályája kezdetéről egy ismert magyar színésznő. Balsai Móni arról beszélt, hogy abúzus áldozata lett és miután szóvá tette a színpadi fogdosást, takarásban felpofozta az elkövető. Később, egy másik darabban ugyanazzal a férfival került össze, akkor már ő is bátrabb volt. Részletekért kattintson ide!