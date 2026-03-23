Éjjel lába kelt a nyájnak: Hogyan tűnhet el 16 juh egyik napról a másikra? – videó

Egy Devecser környékén működő állattartó telepen derült ki, hogy több állatnak nyoma veszett, ezért felmerült a haszonállatlopás gyanúja. A gazdaság vezetője vette észre, hogy a karámból jó pár juh hiányzik, ezért értesítette a rendőrséget – írta a Veol.hu.

A haszonállatlopás után a rendőrök egy közeli településen találták meg a telepről eltűnt 16 juhot

Haszonállatlopás miatt indult nyomozás a Devecser környéki juhok eltűnése miatt

A számolásnál hamar kiderült, hogy nem egy-két állatról van szó: összesen 16 juh, vagyis ha a lábakat nézzük, 64 láb tűnt el nyomtalanul a telepről. A bejelentés után a hatóságok azonnal munkához láttak. A Veszprém vármegyei rendőrök elkezdték az adatgyűjtést és a környék átvizsgálását, hogy kiderítsék, mi történt pontosan az állatokkal.

A nyomozás végül hamar eredményt hozott. A rendőrök egy Devecserhez közeli településen találták meg az eltűnt juhokat, így az állatok előkerültek.

Az ügyben egy 26 éves férfit, a telephely tulajdonosát, valamint egy másik férfit, aki az állatok értékesítésében működhetett közre, a nyomozók előállították és haszonállatlopás bűntettének gyanúja miatt ki hallgatták.

