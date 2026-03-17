Dunántúli településen bukkantak a halott házaspárra

Egy csendes dunántúli településen történt tragédia, ahol egy idős házaspár életét vesztette saját otthonában. A hatóságok egy családi házban találtak rá a férfi és a nő holttestére, akik a becslések szerint már több mint egy hete halottak lehettek. Az eset Ostffyasszonyfán történt, ahol hétfő délután derült fény a szomorú történetre – írta a Bors.

Sajtóértesülések szerint a körülbelül 65 éves párra saját otthonukban találtak rá. A jelek alapján a tragédia még napokkal korábban következhetett be, de csak később fedezték fel őket. Az elsődleges információk szerint a történtek éjszaka zajlottak le.

A feltételezések szerint a pár a kályha befűtése után aludhatott el és eközben történhetett a tragédia. A szakemberek úgy vélik, hogy szén-monoxid vagy füst okozhatta a halálukat.

A hatóságok jelenlegi álláspontja alapján idegenkezűség nem merült fel és semmi nem utal arra, hogy szándékos cselekmény történt volna.

A hasonló esetek megelőzése érdekében a szakemberek rendszeresen felhívják a figyelmet a szén-monoxid-érzékelők használatára, amelyek akár életet is menthetnek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.