Dunántúli településen bukkantak a halott házaspárra

Egy csendes dunántúli településen történt tragédia, ahol egy idős házaspár életét vesztette saját otthonában. A hatóságok egy családi házban találtak rá a férfi és a nő holttestére, akik a becslések szerint már több mint egy hete halottak lehettek. Az eset Ostffyasszonyfán történt, ahol hétfő délután derült fény a szomorú történetre – írta a Bors.
Sajtóértesülések szerint a körülbelül 65 éves párra saját otthonukban találtak rá. A jelek alapján a tragédia még napokkal korábban következhetett be, de csak később fedezték fel őket. Az elsődleges információk szerint a történtek éjszaka zajlottak le.
A feltételezések szerint a pár a kályha befűtése után aludhatott el és eközben történhetett a tragédia. A szakemberek úgy vélik, hogy szén-monoxid vagy füst okozhatta a halálukat.
A hatóságok jelenlegi álláspontja alapján idegenkezűség nem merült fel és semmi nem utal arra, hogy szándékos cselekmény történt volna.
A hasonló esetek megelőzése érdekében a szakemberek rendszeresen felhívják a figyelmet a szén-monoxid-érzékelők használatára, amelyek akár életet is menthetnek.
