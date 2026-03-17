Kéri László azt szeretné, ha Zelenszkij lenne Magyarország miniszterelnöke

Dunántúli településen bukkantak a halott házaspárra

Megrázó felfedezés történt egy Vas vármegyei településen, ahol egy családi házban két ember holttestére bukkantak. Az elhunyt házaspár már napokkal korábban életét veszthette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holttesthatóságokkályhaházaspártragédiaszén monoxid

Egy csendes dunántúli településen történt tragédia, ahol egy idős házaspár életét vesztette saját otthonában. A hatóságok egy családi házban találtak rá a férfi és a nő holttestére, akik a becslések szerint már több mint egy hete halottak lehettek. Az eset Ostffyasszonyfán történt, ahol hétfő délután derült fény a szomorú történetre – írta a Bors.

A házaspár holttestét a hatóságok találták meg
A házaspár holttestét a hatóságok találták meg
Fotó: Pexels

Házaspár holttestére bukkantak a családi házban

Sajtóértesülések szerint a körülbelül 65 éves párra saját otthonukban találtak rá. A jelek alapján a tragédia még napokkal korábban következhetett be, de csak később fedezték fel őket. Az elsődleges információk szerint a történtek éjszaka zajlottak le.

A feltételezések szerint a pár a kályha befűtése után aludhatott el és eközben történhetett a tragédia. A szakemberek úgy vélik, hogy szén-monoxid vagy füst okozhatta a halálukat.

A hatóságok jelenlegi álláspontja alapján idegenkezűség nem merült fel és semmi nem utal arra, hogy szándékos cselekmény történt volna.

Csendes tragédia

A hasonló esetek megelőzése érdekében a szakemberek rendszeresen felhívják a figyelmet a szén-monoxid-érzékelők használatára, amelyek akár életet is menthetnek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

  • Amennyiben Ön akár 
  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

