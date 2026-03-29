103 éves korában elhunyt az ország legidősebb aktív háziorvosa, Körmendi István

Életének 103. évében elhunyt Dr. Körmendi István, az ország legidősebb aktív háziorvosa – tájékoztatott a Szombat. Élete és munkássága szorosan összeforrott a főváros I. kerületével: születése óta abban a Mészáros utcai lakásban élt, ahol édesapja már három évvel korábban megkezdte az orvosi tevékenységet. Ő maga is végéig ebben a patinás lakásrendelőben fogadta betegeit, és bár 100 éves korában nyugdíjba vonult, így recepteket már nem írhatott fel, továbbra is megvizsgálhatta pácienseit és tanácsokkal, javaslatokkal láthatta el őket.

Fotó: Semmelweis Egyetem Facebook-oldala

A szeretett háziorvost 76 éve avatták orvosdoktorrá

Dr. Körmendi István és családja átélte a vészkorszakot, majd 1950-ben orvosdoktorrá avatták. A Tűzoltó utcai Gyermekklinikán kezdett dolgozni, azonban 1951-ben behívót kapott, és 1955-ig katonaorvosként tevékenykedett. 1955-ben leszerelt, de civil orvosként maradt a Honvédkórház belgyógyászati osztályán. 1957. április 1-jén vette át orvos édesapja, vagy ahogyan ő hívta, „a papa körzetét”.

A Szombat információi szerint ezek voltak az utolsó szavai:

„Jó szédert nektek, nyugodjatok meg, salom!”