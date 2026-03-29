körmendi istván

103 éves korában elhunyt az ország legidősebb aktív háziorvosa, Körmendi István

Dr. Körmendi István 1923. június 27-én született abban az I. kerületi, Mészáros utcai lakásba, ahol az édesapja alapította orvosi praxisát 1920-ban. Az ország legidősebb háziorvosa haláláig ebben a lakásrendelőben gyógyította betegeit.
Életének 103. évében elhunyt Dr. Körmendi István, az ország legidősebb aktív háziorvosa – tájékoztatott a Szombat. Élete és munkássága szorosan összeforrott a főváros I. kerületével: születése óta abban a Mészáros utcai lakásban élt, ahol édesapja már három évvel korábban megkezdte az orvosi tevékenységet. Ő maga is végéig ebben a patinás lakásrendelőben fogadta betegeit, és bár 100 éves korában nyugdíjba vonult, így recepteket már nem írhatott fel, továbbra is megvizsgálhatta pácienseit és tanácsokkal, javaslatokkal láthatta el őket.

elhunyt az ország legidősebb aktív háziorvosa, Körmendi István
Elhunyt az ország legidősebb aktív háziorvosa, Körmendi István Fotó: Semmelweis Egyetem Facebook-oldala

A szeretett háziorvost 76 éve avatták orvosdoktorrá

Dr. Körmendi István és családja átélte a vészkorszakot, majd 1950-ben orvosdoktorrá avatták. A Tűzoltó utcai Gyermekklinikán kezdett dolgozni, azonban 1951-ben behívót kapott, és 1955-ig katonaorvosként tevékenykedett. 1955-ben leszerelt, de civil orvosként maradt a Honvédkórház belgyógyászati osztályán. 1957. április 1-jén vette át orvos édesapja, vagy ahogyan ő hívta, „a papa körzetét”.

A Szombat információi szerint ezek voltak az utolsó szavai:

„Jó szédert nektek, nyugodjatok meg, salom!”

 

