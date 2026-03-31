Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Telefonját nyomkodó gyereket gázolt el a szentendrei HÉV

Egy hétköznapi pillanat fordult át súlyos balesetbe a III. kerületben, amikor egy fiatal fiú figyelmen kívül hagyta a tilos jelzéseket. A HÉV a Határ úti megállónál elütötte a sínekre lépő gyereket.
Egy 14 éves fiút ütött el a HÉV a III. kerületi Határ úti megállónál hétfő este, fél hét körül. A mentők a helyszíni ellátást követően kórházba szállították, miközben a rendőrök megkezdték a baleset körülményeinek vizsgálatát – írta a Blikk.hu.

A figyelmetlenség végzetes lehet: a H5-ös HÉV a Határ úti megállónál ütötte el a sínekre lépő fiút
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Telefonját nyomkodta a fiú, mikor elgázolta a HÉV

A tanúk beszámolói és az eddigi adatok alapján a fiú a tilos jelzés ellenére próbált átkelni a síneken. 

Eközben a telefonjára figyelt, fülhallgatót viselt, így sem a közeledő HÉV-et, sem annak hangjelzéseit nem érzékelte.

A baleset során más nem sérült meg, a fiú állapotáról egyelőre nem adtak ki részletes tájékoztatást. Az ügyet a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja. Az elmúlt időszakban a H5-ös vonalon több hasonló eset is történt, köztük egy halálos kimenetelű gázolás is. A rendőrség ezért ismét felhívja a figyelmet a szabályok betartására, és egy megelőzést célzó videót is közzétett.

 

