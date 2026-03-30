Rendkívüli

Ilyen nincs és mégis van: háztetőn landolt egy autó

Döbbenetes jelenet fogadta a rendőröket szombaton este a romániai Prahova megyében. Hihetetlen baleset történt: egy autó egy lakóház tetején állt meg. A kocsiban négyen utaztak, a házban pedig egy ember volt a történtek idején.
hihetetlen balesetkatasztrófavédelemáldozatsegítő központbanjákli mónikávaljárműsérültháztetőbalesetautóprahova

Csodával határos módon a március 28-ai, prahovai, hihetetlen balesetben senki sem sérült meg. Sem azok, akik a kocsiban ültek – négyen voltak –, sem az az ember, aki a házban volt, amikor becsapódott a kocsi. Az autó viszont teljesen összetört, amikor ráesett a háztetőre – írta meg a Maszol.ro

Fotó: Maszol / katasztrófavédelem

A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sofőr elveszítette az uralmát a jármű felett, lesodródott az útról. Ekkor valami megdobhatta, úgyhogy a ház tetején kötött ki. A romániai rendőrök most azt vizsgálják, mi vezetett a balesethez.

Rejtélyes, hihetetlen baleset történet Jákli Mónikával

Eközben a szlovákokat Jákli Mónika ügye foglalkoztatja, akinek a halálos balesete körül még mindig túl sok a kérdőjel. Megkerestük a nyomozókat, hogy válaszoljanak pár kérdésre. Kattintson és megtudja, mire jutottunk! 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

 

