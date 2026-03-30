Ilyen nincs és mégis van: háztetőn landolt egy autó

Csodával határos módon a március 28-ai, prahovai, hihetetlen balesetben senki sem sérült meg. Sem azok, akik a kocsiban ültek – négyen voltak –, sem az az ember, aki a házban volt, amikor becsapódott a kocsi. Az autó viszont teljesen összetört, amikor ráesett a háztetőre – írta meg a Maszol.ro.

Hihetetlen baleset: háztetőn landolt egy autó

Fotó: Maszol / katasztrófavédelem

A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sofőr elveszítette az uralmát a jármű felett, lesodródott az útról. Ekkor valami megdobhatta, úgyhogy a ház tetején kötött ki. A romániai rendőrök most azt vizsgálják, mi vezetett a balesethez.

