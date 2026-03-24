Titkos adatokhoz jutott hozzá a rendőrnő – ő maga kerülhet a vádlottak padjára

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

visszaélés

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy zalaegerszegi rendőrnő a saját ügyével kapcsolatos információk megismerése miatt került bajba. A 51 éves nő hivatali visszaélés miatt vádlott lett, ugyanis egy olyan nyomozás iratait nézte meg a belső rendőrségi rendszerben, amelyben ő maga volt a sértett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
visszaélészalaegerszegi járási ügyészségzalaegerszegi rendőrkapitánysághivatali visszaélésnyomozásügyrendőrnővádlott

Ez a zalaegerszegi történet rávilágít arra, hogy néha a kíváncsiság nagyon sokba kerülhet. Az 51 éves rendőrnő rendvédelmi igazgatási munkakörben dolgozott egészen 2025. szeptember 25-ig, amikor elbocsátották. A feladatai között szerepelt a bűnügyi iratok elektronikus rögzítése, de végül hivatali visszaélés miatt került bajba, amikor a saját felhasználói azonosítójával és jelszavával jogosulatlanul hozzáfért egy olyan irataihoz, amelyben ő maga volt a sértett, olvasható a Zaol.hu-n.

A 51 éves zalaegerszegi rendőrnő hivatali visszaélés miatt kerül bíróság elé, miután jogtalanul hozzáfért a nyomozati iratokhoz
Fotó: Pexels.com / Illusztráció

Drágán megfizet kíváncsiságáért: hivatali visszaélés miatt kerül bíróság elé a rendőrnő

– A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon zaklatás vétsége miatt volt folyamatban egy nyomozás – mondta Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője. – Az ügyben a vádlott – mint az ügy sértettje – azért, hogy megtekinthesse az iratokat és információt szerezzen a nyomozás állásáról, kihasználta azt, hogy hivatali helyzetéből adódón hozzáférése van a büntetőügyek irataihoz, azokat megtekintette és részben le is töltötte.

A rendőrnő így megszegte a törvény szabályait, hiszen a bizonyítási eszközöket a nyomozás befejezése előtt ismerte meg. 

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a volt rendőrrel szemben hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vádat, amelyben próbára bocsátás alkalmazását indítványozta.

Míg Zalaegerszegen a rendőrnő a kíváncsisága miatt került bajba, Tatabányán éppen az ellenkezőjét bizonyította egy másik kolléga: Korpás Rebeka r. őrmester gyors és bátor intézkedésének köszönhetően egy nő életét mentette meg, aki a vasútállomás lámpaoszlopára mászott fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!