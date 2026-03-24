Titkos adatokhoz jutott hozzá a rendőrnő – ő maga kerülhet a vádlottak padjára

Ez a zalaegerszegi történet rávilágít arra, hogy néha a kíváncsiság nagyon sokba kerülhet. Az 51 éves rendőrnő rendvédelmi igazgatási munkakörben dolgozott egészen 2025. szeptember 25-ig, amikor elbocsátották. A feladatai között szerepelt a bűnügyi iratok elektronikus rögzítése, de végül hivatali visszaélés miatt került bajba, amikor a saját felhasználói azonosítójával és jelszavával jogosulatlanul hozzáfért egy olyan irataihoz, amelyben ő maga volt a sértett, olvasható a Zaol.hu-n.

Drágán megfizet kíváncsiságáért: hivatali visszaélés miatt kerül bíróság elé a rendőrnő

– A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon zaklatás vétsége miatt volt folyamatban egy nyomozás – mondta Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője. – Az ügyben a vádlott – mint az ügy sértettje – azért, hogy megtekinthesse az iratokat és információt szerezzen a nyomozás állásáról, kihasználta azt, hogy hivatali helyzetéből adódón hozzáférése van a büntetőügyek irataihoz, azokat megtekintette és részben le is töltötte.

A rendőrnő így megszegte a törvény szabályait, hiszen a bizonyítási eszközöket a nyomozás befejezése előtt ismerte meg.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a volt rendőrrel szemben hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vádat, amelyben próbára bocsátás alkalmazását indítványozta.

