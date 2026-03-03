Feszítővassal verte majdnem halálra haragosát egy holland férfi Somogyban

A vádat a Somogy Vármegyei Főügyészség emelte a hatvanas éveiben járó terhelttel szemben. Az életveszélyes testi sértés előzménye egy korábbi albérleti vita volt a holland férfi és a főbérlője között – közölték az ügyészség honlapján.

A holland férfi feszítővassal esett neki a főbérlőjének Fotó: Magyarország Ügyészsége

Életveszélyes testi sértés: feszítővassal támadt a holland férfi

A vádirat szerint a vádlott válása után Magyarországon kívánt letelepedni, ezért bérelt házat a Kaposvár környéki községben. Rövid időn belül elszámolási vita alakult ki közte és a főbérlő között, ezért elköltözött, de egy mobilgarázst az udvaron hagyott.

2025 márciusában autóval haladt el korábbi albérlete előtt, amikor észlelte, hogy a mobilgarázs elemei nincsenek a helyükön.

A férfi magához vett egy feszítővasat, és a sérelmei miatt fennhangon felelősségre vonta az udvaron tartózkodó sértettet.

A vita tettlegességig fajult: a vádlott többször ráütött a sértett mellkasára és hátára, majd a földre került férfi orrát is megütötte. A további bántalmazásnak végül a megtámadott segélykiáltására odasiető szomszéd vetett véget. A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Börtönbüntetést indítványoz az ügyészség

A Somogy Vármegyei Főügyészség a Kaposvári Törvényszékhez benyújtott vádiratában börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a korábban letartóztatásban lévő, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló vádlottal szemben.

