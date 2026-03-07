Szombaton nem sokkal 9 óra 30 perc előtt riasztották a szlovák rendőröket egy pozsonyi lakáshoz, ahol egy 69 éves férfit és egy 75 éves asszonyt holtan találtak. Egy férfi is volt mellettük, akit az ügyhöz köthető erőszakos bűncselekmény gyanúja miatt őrizetbe vettek.

Holtan találtak egy házaspárt, egy férfi őrizte a holttesteket

Fotó: Unsplash

Holtan találtak egy házaspárt, de vajon meg is ölték vagy valami más történt?

A nyomozók orvost hívtak a lakásba. Első ránézésre a holttesteken nem talált fizikai erőszakra utaló jeleket,

de mivel nem tudta kizárni, hogy gyilkosság áldozatai lettek, boncolást rendeltek el.

Ennél többet a nyomozásra való tekintettel nem voltak hajlandók elárulni a rendőrök a Parameter.sk-nak.

