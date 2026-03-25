Holttest a szekrényben: megtalálták az eltűnt beteg nőt

Kedden jelentette be egy amerikai nő, hogy január óta nem éri el önellátásra képtelen, Down-szindrómás nővérét. A Southaven-i rendőrök az anyjuk lakásához mentek, aki elmondott egy történetet arról, hol van az idősebb, beteg lánya. Aztán még egyet elmondott, és ebben már ellentmondásba keveredett saját magával a CrimeOnline szerint. A nyomozók elköszöntek és elmentek, de csak azért, hogy házkutatási parancsot szerezzenek. Amikor visszatértek, már nem beszélgetni akartak. Átnézték a lakás minden pontját. A nő holttestét egy szekrényben találták meg.
A beteg áldozat 40 éves édesanyját, Cynthia Clemonst
kiszolgáltatott személy bántalmazása és bizonyítékok meghamisításának gyanújával őrizetbe vették.
Március 25-én, vagyis ma áll bíróság elé.
Nem találják a holttestét, lehet, hogy él az eltűnt magyar lány
Újra nyomoz a rendőrség annak a kamaszlánynak az ügyében, aki iskolából indult haza, de sosem érkezett meg. Bangó Margarétát utoljára 13 éve egy buszmegállóban látták Salgótarjánban, aztán eltűnt. A TV2 Tényeknek nyilatkozó édesapja még mindig reménykedik abban, hogy a lánya élve kerül elő. Részletekért kattintson ide!
Megtalálták az eltűnt magyar kislányt
Március 17-én, kedden nyoma veszett M. Liliána Diánának. Az eltűnt magyar kislányt azonnal keresni kezdték a Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai, körözést adtak ki vele kapcsolatban. Két nappal később előkerült. Részletekért kattintson ide!
Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút
Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Négy nappal később derült ki, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút. Ebben a cikkünkben olvashat erről részletesebben.
Egressy Mátyás, Szabó Györgyi és Pesty László eltűnési ügye
Egressy Mátyásnak csak a holtteste került elő a jeges Dunából, a hat éve eltűnt, mohácsi Szabó Györgyi rokonai viszont még nem nyugodhatnak meg. Ma is keresik a nőt, aki egy hajnalon elment otthonról, és többé nem látta senki. Egy másik, nagy port kavart eltűnési ügyet viszont lezárhattak a rendőrök a napokban. Megtalálták a sokáig keresett ismert dokumentumfilm-rendezőt, akiért nem csak a családja aggódott. Pesty László előkerült. Erről ide kattintva olvashat.
Koponyacsontdarabot találtak Bajóton
Rejtélyes nyomozásba csöppentek a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrök. Bajóton egy holttestdarab bukkant fel a nemzeti ünnepen. Kattintson a részletekért!
Megrázó részleteket árult el a Huszti ikrek édesapjának özvegye
Az elmúlt évek egyik legmegrázóbb tragédiája egy magyar családhoz kötődik. A Huszti ikrek rejtélyes körülmények között haltak meg Skóciában, egy évvel később pedig édesapjuk, Huszti Miklós is belehalt a gyászba. Özvegye, Erika most megtörte a csendet, könnyes szemmel idézte fel az utolsó együtt töltött napjaikat.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.