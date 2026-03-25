Holttest a szekrényben: megtalálták az eltűnt beteg nőt

Kedden jelentette be egy amerikai nő, hogy január óta nem éri el önellátásra képtelen, Down-szindrómás nővérét. A Southaven-i rendőrök az anyjuk lakásához mentek, aki elmondott egy történetet arról, hol van az idősebb, beteg lánya. Aztán még egyet elmondott, és ebben már ellentmondásba keveredett saját magával a CrimeOnline szerint. A nyomozók elköszöntek és elmentek, de csak azért, hogy házkutatási parancsot szerezzenek. Amikor visszatértek, már nem beszélgetni akartak. Átnézték a lakás minden pontját. A nő holttestét egy szekrényben találták meg.

Fotó: ChatGPT

A beteg áldozat 40 éves édesanyját, Cynthia Clemonst

kiszolgáltatott személy bántalmazása és bizonyítékok meghamisításának gyanújával őrizetbe vették.

Március 25-én, vagyis ma áll bíróság elé.

