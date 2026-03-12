Még becsengetés előtt rátaláltak a tanárnő holttestére

Március 9-én reggel holtan találtak egy pedagógust egy Maryland állambeli, Baltimore-i általános iskolában a People.com értesülései szerint. Deborah Tolson, a 75 éves matematika-tanár holtteste napokig lehetett bezárva az Arundel Elementary School épületébe, ahol hét éve dolgozott már. Aznap reggel, amikor felfedezték, az intézmény vezetése hazaküldte a diákokat.

Meghalt az iskolában, holttestét napokkal később találták csak meg

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Az igazságügyi orvosszakértő szerint a tanárnő valamikor hétvégén halhatott meg, de a holttestére csak az iskola hétfői tanítási napja kezdetén bukkantak rá.

Első ránézésre nem gyilkosság áldozata lett, de még vizsgálják, mi okozta a halálát.

Eközben Kerry-Ann Malcolm, az iskola igazgatója levelet írt a médiának, amelyben kifejtette, mindenki szerette a tanárnőt, aki 23 évig volt megbecsült tagja a különböző Baltimore-i iskoláknak.

Az iskola közösségének egyik pillére volt, a diákok és a kollégák egyaránt szerették"

– tette hozzá Malcolm.

Az iskola vezetése azonnal lépett a tragédia után. Válságkezelő csapatot állítottak fel, hogy támogatást nyújtsanak a tanároknak és a diákoknak.

Szívünk és gondolataink Tolson tanárnő családjával, barátaival és az egész iskolai közösséggel vannak ebben a nehéz időszakban"

– zárta gondolatait az igazgató.

