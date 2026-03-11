Hírlevél
hatóságok

Holttestre bukkantak kora reggel a szekszárdi játszótéren

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Meglepő és tragikus felfedezés történt szerda kora reggel Szekszárd belvárosában. A hatóságok egy holttest megtalálása miatt vonultak ki az egyik játszótérhez.
Rendőrségi intézkedés zajlott szerda reggel Szekszárd belvárosában, miután egy holttest került elő az egyik játszótéren. A helyszínre rövid időn belül kiérkeztek a hatóságok, és megkezdték a szükséges vizsgálatokat. A környéket ideiglenesen lezárták, miközben a rendőrök a helyszínen dolgoztak – írta a Teol.hu.

Holttestre bukkantak egy szekszárdi játszótéren
Fotó: Gyenes Martonfai

Holttestet találtak a szekszárdi játszótéren

A rendőrség tájékoztatása szerint március 11-én a kora reggeli órákban találták meg egy férfi holttestét a belváros egyik játszóterén. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a körülményeket, és a helyszíni intézkedés még folyamatban van.

A rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket az esettel kapcsolatban. A helyszínen dolgozó szakemberek jelenleg is végzik a szükséges adatgyűjtést és vizsgálatokat.

Amint újabb információk érkeznek az ügyről, a beszámolók szerint az esetről frissen beszámolunk.

A közelmúltban egy csobánkai idős ember nyomába indultak a rendőrök, akik a kutató-mentők segítségét is kérték. Megtalálták az eltűnt férfit, de már nem lehetett rajta segíteni.

 

