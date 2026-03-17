A Duna újabb áldozatot vetett partra: egy fiatal lány holttestére bukkantak

Közel két hónapig tartó keresés után tragikus véget ért az eltűnt fiatal utáni kutatás. A hatóságok és a család legrosszabb félelmei igazolódtak be, amikor a folyóparton azonosították a 15 éves lány holttestét.
Tragikus hír érkezett a romániai Konstanca megyéből, ahol véget ért a 15 éves eltűnt lány utáni kutatás. A hatóságok tájékoztatása szerint a tűzoltók kedden a Duna–Fekete-tenger csatornából emelték ki a fiatal áldozat holttestét – írta a Borsonline.hu.

Megtalálták a január óta keresett tinédzser holttestét (Illusztráció)
Fotó: Veol.hu

Megtalálták a január óta keresett 15 éves lány holttestét

A lány január 23-án indult el otthonról az iskolába, ám oda már soha nem érkezett meg. Bár személyes tárgyait és hátizsákját már korábban megtalálták az agigeai hídon, a kutatás egészen keddig folytatódott. A nyomozók jelenleg semmilyen eshetőséget nem zárnak ki, a körülmények alapján pedig az öngyilkosság lehetősége is felmerült.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

  • Amennyiben Ön akár 
  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

Sajnos az internetes zaklatás és az iskolai közösségből való kirekesztés nem ismer határokat, ahogy azt a következő tragikus eset is bizonyítja, ahol egy kislány a folyamatos online abúzus miatt látta úgy, hogy nincs más kiút.

 

