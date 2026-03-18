Horror Érpatakon: fiatal férfi összeszurkált holttestét találták meg a lezárt házban

Sokkoló részleteket osztott meg az Érpatakon történtekről a Szon.hu. Mint írják, kedden este egy kétségbeesett édesanya kért segítséget, mivel egész nap nem tudott kapcsolatba lépni a fiával, és a házába se tudott bejutni. Ezért a hatóságok este háromnegyed nyolc körül nagy erőkkel vonultak ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei község eldugott utcájába. A helyszínre az újfehértói tűzoltók érkeztek meg elsőként, akik a rendőrség jelenlétében, feszítővágókkal nyitották ki a belülről eltorlaszolt bejárati ajtót, így találták meg a fiatalember holttestét.

27 éves férfi holttestére bukkantak Érpatakon

Holttest, tűz- és vérnyomok a horrorházban

A házba belépve a hatóságok emberei egy korábban kialudt tűz nyomait és füstre utaló nyomokat találtak. Beljebb haladva rátaláltak a 27 éves lakóra, de már nem lehetett rajta segíteni.

A fiatal férfi testét több szúrt és vágott seb borította, ami rögvest felvetette az idegenkezűség gyanúját. A rendőrség azonnal lezárta a környéket, majd megérkeztek a forrónyomosok és a bűnügyi helyszínelők is.

A szakértők jelenleg is vizsgálják, hogy pontosan mi vezetett a tragédiához és, hogy más is járt-e a házban a végzetes estén.

