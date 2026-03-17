Pár órája beszámoltunk arról, hogy a napokban egy férfi holtteste került elő Salgótarjánban. A Nool.hu friss információi szerint a megyeszékhely baglyasaljai részén találták meg a halottat. Az továbbra is rejtély, kinek a földi maradványairól van szó, ezért a rendőrök a lakossághoz fordultak segítségért. Újabb részleteket osztottak meg, hátha ez alapján könnyebben tudja valaki azonosítani.

Salgótarjánban, a Kakukk József utcában találtak ismeretlen holttestet a napokban

Forrás: Google Maps utcakép

Ezt lehet tudni a salgótarjáni holttestről

A Police.hu nyilvános adatbázisa szerint március 12-én került elő a holttest, azt már a helyi újságírók derítették ki, hogy egy Kakukk József úti magáningatlanból. A körözési adatlap szerint a férfi 176-180 cm magas volt, 71-80 kg, vékony testalkatú.

Amikor rátaláltak, több réteg ruhát viselt.

Egy 42-es méretű, CAT márkájú barna bőrcipő volt rajta, fekete zoknival, valamint egy falcon feliratú bordó-sárga rövidnadrág. Erre két melegítőalsót is felvett – egy barna, Hoodrich feliratút és egy fekete, Urban Classics márkájút. Felsőruházatként két sötétkék pólót, három pulóvert – egy kéket, egy szürke-pirosat és egy barnát – valamint egy kék kockás, Eurostyle feliratú kabátot viselt.

Különleges ismertetőjegyet nem találtak a testen.

A Nool.hu cikke szerint a rendőrök azt feltételezik, hogy a házba bejelentett férfi lehet a halott, de ez egyáltalán nem biztos, ezért továbbra is várják azok jelentkezését, akik sejtik, kiről lehet szó. A beérkező információkat folyamatosan vizsgálják a nyomozók. Ha úgy érzi, tud segíteni a Nógrád vármegyei rendőröknek a rejtély megoldásában, vagyis a férfi azonosításában, a Salgótarjáni Rendőrkapitányságon (3100 Salgótarján, Kossuth út 5.) személyesen, de telefonon, a 06-32-411-255-ös számon is tehet bejelentést.

