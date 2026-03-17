holttest

Furcsa dolgot állapítottak meg a salgótarjáni holttestről

Több ruhadarabból is többet viselt magán a férfi, akire holtan találtak rá Nógrád vármegye székhelyén. A holttesten márkás cipő volt, pulóverből pedig három, de mutatjuk, hogy mi minden még.
holttestférfi holttestEgressy Mátyáspesty lászlószabó györgyisalgótarjánrendőreltűntmegtaláltáktokaj

Pár órája beszámoltunk arról, hogy a napokban egy férfi holtteste került elő Salgótarjánban. A Nool.hu friss információi szerint a megyeszékhely baglyasaljai részén találták meg a halottat. Az továbbra is rejtély, kinek a földi maradványairól van szó, ezért a rendőrök a lakossághoz fordultak segítségért. Újabb részleteket osztottak meg, hátha ez alapján könnyebben tudja valaki azonosítani. 

Salgótarjánban, a Kakukk József utcában találtak ismeretlen holttestet a napokban
Forrás: Google Maps utcakép

Ezt lehet tudni a salgótarjáni holttestről 

A Police.hu nyilvános adatbázisa szerint március 12-én került elő a holttest, azt már a helyi újságírók derítették ki, hogy egy Kakukk József úti magáningatlanból. A körözési adatlap szerint a férfi 176-180 cm magas volt, 71-80 kg, vékony testalkatú. 

Amikor rátaláltak, több réteg ruhát viselt. 

Egy 42-es méretű, CAT márkájú barna bőrcipő volt rajta, fekete zoknival, valamint egy falcon feliratú bordó-sárga rövidnadrág. Erre két melegítőalsót is felvett – egy barna, Hoodrich feliratút és egy fekete, Urban Classics márkájút. Felsőruházatként két sötétkék pólót, három pulóvert – egy kéket, egy szürke-pirosat és egy barnát – valamint egy kék kockás, Eurostyle feliratú kabátot viselt. 

Különleges ismertetőjegyet nem találtak a testen.

A Nool.hu cikke szerint a rendőrök azt feltételezik, hogy a házba bejelentett férfi lehet a halott, de ez egyáltalán nem biztos, ezért továbbra is várják azok jelentkezését, akik sejtik, kiről lehet szó. A beérkező információkat folyamatosan vizsgálják a nyomozók. Ha úgy érzi, tud segíteni a Nógrád vármegyei rendőröknek a rejtély megoldásában, vagyis a férfi azonosításában, a Salgótarjáni Rendőrkapitányságon (3100 Salgótarján, Kossuth út 5.) személyesen, de telefonon, a 06-32-411-255-ös számon is tehet bejelentést.

Holttesteket találtak egy ostffyasszonyfai házban

Élettelen élettársakhoz riasztották a hatóságokat március 16-án egy Vas vármegyei településre. A szakemberek első ránézésre megállapították, hogy nem pár órás holttestekről van szó. Részletkért kattintson ide!

Megtalálták a három éve eltűnt férfi holttestét

Évekig keresték a 61 éves Scott Weldont. A férfi holttestét most megtalálták egy amerikai autópálya közelében. Részletekért kattintson ide!

Fogalmuk sincs, kié a holttest narancssárga kabátban

Két napja próbálják kideríteni a nyíregyházi rendőrök, kinek a földi maradványai kerültek elő Újfehértón. Ha Ön tudja kié a holttest, amiről ebben a cikkünkben írtunk, jelentkezzen! 

Hajlott orr, vörös borosta, kék szemek: holttestre bukkantak Miskolcon

Egyelőre nem sikerült azonosítani azt a halott férfit, akinek a földi maradványait március elején fedezték fel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén, Miskolcon. A holttest átvizsgálásakor több feltűnő ismertetőjegyet is rögzítettek a nyomozók, akik a lakossághoz fordultak segítségért. Kattintson ide a részletekért!

Egressy Mátyás, Szabó Györgyi és Pesty László eltűnési ügye

Egressy Mátyásnak csak a holtteste került elő a jeges Dunából, a hat éve eltűnt, mohácsi Szabó Györgyi rokonai viszont még nem nyugodhatnak meg. Ma is keresik a nőt, aki egy hajnalon elment otthonról, és többé nem látta senki. Egy másik, nagy port kavart eltűnési ügyet viszont lezárhattak a rendőrök a napokban. Megtalálták a sokáig keresett ismert dokumentumfilm-rendezőt, akiért nem csak a családja aggódott. Pesty László előkerült. Erről ide kattintva olvashat.

Csontvázig lebomlott holttest

Egy romániai, ploiești-i tömbházhoz siettek a rendőrök egy asszonyhoz, akinek Olaszországban élő lánya hívta őket. Oszladozó holtteste fogadta a hatóságot a lakásban. Jó régóta nem kereste sem a lánya, sem a fia, pedig ez utóbbi hozzá közel él. Az elképesztően szomorú történetről többet megtudhat, ha ide kattint!

Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút

Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Négy nappal később derült ki, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút. Ebben a cikkünkben olvashat erről részletesebben

Megtalálták az eltűnt fiatal holttestét

A dunaújvárosi buszpályaudvaron látták utoljára azt a fiatalt, akit kétségbeesve kerestek a rokonai. Az előszállási férfinek karácsonykor veszett nyoma, most bukkantak rá. Részletekért kattintson ide!

Megtalálták a férfi holttestét

A romániai gyalui víztározóba esett férfi után kutattak a helyi búvárok a Kolozs megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. Holtan emelték ki a partra. Annak a gyereknek is csak a holtteste került elő, aki egy angliai folyóban süllyedt a víz alá. 

Nem tudják, kié a Tokajnál talált, ektomorf holttest

Továbbra sem sikerült azonosítani azt a halottat, akire decemberben találtak rá a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Tokajban egy túraút mellett. Bár a rendőrök részletes leírást tettek közzé a holttestről, úgy tűnik, senki sem tud nekik segíteni. Vagy mégis? Ha Ön felismeri a férfit, telefonáljon!

Oszladozó holttest került elő egy kocsi csomagtartójából Gyöngyösön

Két férfi áll bíróság előtt előre kitervelten elkövetett emberölés miatt. Azzal vádolják őket, hogy agyonlőtt áldozatuk holttestét egy kocsi csomagtartójába gyömöszölték a Heves vármegyei városban. Részletek ebben a cikkben!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

 

