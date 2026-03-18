Idős házaspár holttestét találták meg a sajókazai háztűz után

Halálos tűz ütött ki szerda hajnalban Sajókazán, ahol egy ikerház egyik fele teljesen leégett. A nyolcvan négyzetméteres épület lángokban állt, mire a tűzoltók megérkeztek, az oltás során pedig már csak az ott élő házaspár holttestét találták meg a romok között. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a ház másik fele megmenekült a teljes pusztulástól. A tragédia körülményeit jelenleg is vizsgálják – írta a Borsonline.hu.

Romok közt találták meg az idős pár holttestét

A sajókazai tragédia helyszínén a felhalmozott hulladék és berendezési tárgyak miatt az oltás különösen nehéznek bizonyult, a tűzoltók végül a törmelékek között bukkantak rá az ott élő pár holttestére. A szakértők szerint a tüzet egy fűtőeszköz okozhatta, de a pontos részleteket még vizsgálják.

A hatóságok felhívták a figyelmet, hogy a lakásban tárolt nagy mennyiségű lom nemcsak a tűz gyors terjedését segíti elő, hanem a mérgező füst és a fizikai akadályok miatt a menekülést és az életmentést is szinte lehetetlenné teszi.

