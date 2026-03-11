Döbbenetes részletek derültek ki a szekszárdi játszótéren talált holttestről

A Tolna vármegyei nyomozók halált okozó testi sértés bűntette miatt indítottak eljárást az ügyben. A rendőrség nagy erőkkel vizsgálja a szekszárdi játszótéren talált holttestet.
Ahogy arról korábban írtunk, március 11-én a kora reggeli órákban egy holttestre bukkantak az egyik szekszárdi játszótéren.
Gyilkosság áldozata lehet játszótéri holttest
A Police.hu tájékoztatása szerint a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága halált okozó testi sértés bűntett miatt indított nyomozást, mivel felmerült az idegenkezűség gyanúja. A nyomozók a nap folyamán számos tanút kihallgattak és bizonyítékokat gyűjtöttek, az üggyel összefüggésben pedig több embert is előállítottak, akiknek elszámoltatása jelenleg is zajlik a szekszárdi holttest megtalálását követően.
