Döbbenetes részletek derültek ki a szekszárdi játszótéren talált holttestről

Ahogy arról korábban írtunk, március 11-én a kora reggeli órákban egy holttestre bukkantak az egyik szekszárdi játszótéren.

Újabb részletek derültek ki a játszótéri holttestről

Fotó: Police.hu

Gyilkosság áldozata lehet játszótéri holttest

A Police.hu tájékoztatása szerint a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága halált okozó testi sértés bűntett miatt indított nyomozást, mivel felmerült az idegenkezűség gyanúja. A nyomozók a nap folyamán számos tanút kihallgattak és bizonyítékokat gyűjtöttek, az üggyel összefüggésben pedig több embert is előállítottak, akiknek elszámoltatása jelenleg is zajlik a szekszárdi holttest megtalálását követően.