Koponyacsontdarabot találtak Bajóton

Március 15-én egy holttestrészt találták Bajóton a Kemma.hu információi szerint. Az Esztergomi Rendőrkapitányság indított eljárást az ügyben, amelyben egyelőre csak kérdések vannak, a válaszokat még keresni kell.

Holttestrészt, elszíneződött koponyacsontdarabot találtak a Komárom-Esztergom vármegyei Bajóton 2026. március 15-én (illusztráció)

Fotó: Nagy Balázs / Mediaworks

Amikor egy holttest előkerül, ha ép, az első, amit ránézésre könnyen meg lehet állapítani az az, hogy férfi vagy nő halt-e meg. Egy koponyarész esetében ez nem működik. Így egyelőre még erre az alapvető kérdésre sem tudják a választ a nyomozók, úgyhogy a lakosság segítségét kérték. Bár meglehetősen szűkszavúk a police.hu oldalán közzétett felhívásban.

Mindössze ennyit osztottak meg az adatlapon a Komárom-Esztergom vármegyei Bajót mellett, amit a megtalálás helyének adtak meg:

1 db zöldes színűen elszíneződött koponyacsont".

Ha ez alapján úgy érzi, tud nekik segíteni, ne habozzon, telefonáljon a rendőröknek!

