Koponyacsontdarabot találtak Bajóton

Március 15-én egy holttestrészt találták Bajóton a Kemma.hu információi szerint. Az Esztergomi Rendőrkapitányság indított eljárást az ügyben, amelyben egyelőre csak kérdések vannak, a válaszokat még keresni kell.
Amikor egy holttest előkerül, ha ép, az első, amit ránézésre könnyen meg lehet állapítani az az, hogy férfi vagy nő halt-e meg. Egy koponyarész esetében ez nem működik. Így egyelőre még erre az alapvető kérdésre sem tudják a választ a nyomozók, úgyhogy a lakosság segítségét kérték. Bár meglehetősen szűkszavúk a police.hu oldalán közzétett felhívásban.
Mindössze ennyit osztottak meg az adatlapon a Komárom-Esztergom vármegyei Bajót mellett, amit a megtalálás helyének adtak meg:
1 db zöldes színűen elszíneződött koponyacsont".
Ha ez alapján úgy érzi, tud nekik segíteni, ne habozzon, telefonáljon a rendőröknek!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.