Fogalmuk sincs, kié a holttest narancssárga kabátban

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelyén dolgozó rendőrök egy ismeretlen férfi azonosításához kérnek segítséget. A holttestet március 10-én, Újfehértó közelében találták, és most próbálják kideríteni a halott személyazonosságát – írta meg a Szon.hu.

Ismeretlen holttest miatt adott ki körözést a rendőrség

Forrás: illusztráció: MW-archív

Ezt tudni az újfehértói holttestről

Az ügyben a Nyíregyházi Rendőrkapitányság indított körözési eljárást az azonosítása érdekében, a rendőrség oldalán tették közzé az információkat.

A rendelkezésre álló adatok szerint:

biológiai nem: férfi

megtalálás helye: Újfehértó

megtalálás dátuma: 2026. március 10.

Az alábbi ruházatot viselte:

narancssárga kabát

fekete nadrág

kék póló

A nyíregyházi rendőrök azt kérik, hogy ha ez alapján felismeri, ki a halott, jelentkezzen, itt találja a rendőrség elérhetőségét.

Hajlott orr, vörös borosta, kék szemek: holttestre bukkantak Miskolcon

Nyolc nappal korábban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Miskolcon is találtak egy holttestet. Ez is egy férfié, akinek hajlott orra van. A miskolci rendőrök is szeretnék azonosítani, ki a halott, de még nem tudták. Segítsen nekik! Részletekért kattintson ide!

Egressy Mátyás, Szabó Györgyi és Pesty László eltűnési ügye

Egressy Mátyásnak csak a holtteste került elő a jeges Dunából, a hat éve eltűnt, mohácsi Szabó Györgyi rokonai viszont még nem nyugodhatnak meg. Ma is keresik a nőt, aki egy hajnalon elment otthonról és többé nem látta senki. Egy másik, nagy port kavart eltűnési ügyet viszont lezárhattak a rendőrök a napokban. Megtalálták a sokáig keresett ismert dokumentumfilmrendezőt, akiért nem csak a családja aggódott. Pesty László előkerült. Erről ide kattintva olvashat.

Csontvázig lebomlott holttest

Egy romániai, ploiești-i tömbházhoz siettek a rendőrök egy asszonyhoz, akinek Olaszországban élő lánya hívta őket. Oszladozó holtteste fogadta a hatóságot a lakásban. Jó régóta nem kereste sem a lánya, sem a fia, pedig ez utóbbi hozzá közel él. Az elképesztően szomorú történetről többet megtudhat, ha ide kattint!

Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút

Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Négy nappal később derült ki, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút. Ebben a cikkünkben olvashat erről részletesebben.