Rejtély a nyíregyházi kanálisnál: nem fogja elhinni, mit emeltek ki a vízből!

Szokatlan mozgolódásra lettek figyelmesek hétfő délelőtt az Ilonatanyán élők. Nem sokkal később derült ki, hogy egy holttest miatt érkeztek a hatóságok a helyszínre. A rendőrség már vizsgálja, mi történhetett.
A Szon.hu beszámolója szerint, hétfőn a délelőtti órákban riasztották a hatóságokat Nyíregyházán, az Ilonatanya városrészben. A környéken lakók arra figyeltek fel, hogy rendőrök és más szakemberek jelentek meg egy kanálisnál, ahol egy holttestet találtak.

A hatóságok a helyszínen dolgoznak, miután egy holttest került elő a kanálisból
A hatóságok a helyszínen dolgoznak, miután egy holttest került elő a kanálisból
Fotó: Sipeki Péter

Holttest került elő a nyíregyházi kanálisból

A holttest a helyszínen a vízből került elő. Az első információk szerint a testet a közeli csatornából emelték ki, de egyelőre nem tudni, hogyan kerülhetett oda.

Jelenleg sok a kérdés az ügy körül. Nem tudni, pontosan mikor kerülhetett a test a vízbe és azt sem, hogy baleset vagy más történhetett-e.

A rendőrség a Szon.hu megkeresésére annyit közölt, hogy jelenleg is vizsgálják a haláleset körülményeit. Amint új információk lesznek, tájékoztatást adnak a történtekről.

További fotók a Szon.hu-n.

Nem ez az egyetlen eset mostanában, ami miatt nyomozniuk kell a hatóságoknak. Szekszárdon is rejtélyes körülmények között találtak rá egy holttestre – ott már büntetőeljárás is indult az ügyben.

 

