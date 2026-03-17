Rejtély, kié a Salgótarjánban talált holttest

A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy azonosítatlan férfi ügyében Salgótarjánban. A Police.hu–n olvasható információk szerint március 12-én találták meg a holttestét. A nyomozók most is azon dolgoznak, hogy megállapítsák, ki lehet a halott – írta meg a Nool.hu. Egyelőre nem sok sikerrel...

Ismeretlen holttestre bukkant a rendőrség Salgótarjánban

Fotó: Hegedűs Márk / Forrás: Nool.hu

A helyi rendőrök azt kérik, aki bármilyen információval rendelkezik a férfiről, tud valamit eltűnésének körülményeiről vagy arról, hol lehetett korábban, jelezze nekik.

Az ilyen bejelentések gyakran döntő jelentőségűek az azonosítás során és segíthetik az ügy felderítését is.

A beérkező információkat folyamatosan vizsgálják a nyomozók. Ha tud segíteni a Nógrád vármegyei rendőrök a rejtély megoldásában, személyesen a Salgótarjáni Rendőrkapitányságon (3100 Salgótarján, Kossuth út 5.), vagy telefonon a 06-32-411-255-ös számon is tehet bejelentést.

