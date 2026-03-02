Holttestet találtak a sínek mellett, megbénult a vonatforgalom

A MÁVINFORM reggeli tájékoztatása szerint a hatóságok megkezdték a helyszínelést a Szerencs–Nyíregyháza vonalon, ahol egy gázolás áldozatának holttestét találták meg a síneken. A tragédia miatt Nyírtelek és Nyíregyháza között pótlóbuszok szállítják az utasokat, a vasúti forgalom pedig várhatóan a délelőtti órákig szünetel az érintett szakaszon – írta a Boon.hu.

Holttest miatt megbánult a vonatforgalom (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Holttest a pályán, késnek a vonatok

A Szerencs–Nyíregyháza vonalon talált holttest miatt teljesen felborult a vasúti menetrend, így az utasoknak jelentős korlátozásokkal kell számolniuk. A helyszínelés alatt a személyvonatok helyett Nyírtelek és Nyíregyháza között, míg a Tokaj IC-k helyett Görögszállástól pótlóbuszok közlekednek, a tiszalöki járatok pedig csak Görögszállásig járnak.

A tragédia okán a menetidő akár egy órát is késhet, ezért a MÁV azt javasolja, hogy mindenki ellenőrizze az aktuális járatinformációkat az applikációban. A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel vizsgálják, pontosan melyik szerelvény gázolhatta el az áldozatot a kora reggeli órákban.

