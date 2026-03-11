Hírlevél
Kiderült, kié a szekszárdi játszótéren talált holttest

Szokatlan rendőri jelenlétre figyeltek fel szerda kora reggel Szekszárd belvárosában, miután több rendőrautó érkezett az egyik játszótérhez. Rövid időn belül kiderült, hogy egy férfi holttestét találták meg a területen.
Szokatlan rendőri jelenlétre figyeltek fel szerda kora reggel Szekszárd belvárosában. A hatóságok azért vonultak ki nagyobb erőkkel, mert egy férfi holttestét találták meg az egyik játszótéren. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentés március 11-én a reggeli órákban érkezett. A rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek, majd megkezdték a szükséges vizsgálatokat és az adatgyűjtést – írta a Teol.hu.

A rendőrök reggel óta helyszínelnek a játszótéren, ahol a holttestet megtalálták
A rendőrök reggel óta helyszínelnek a játszótéren, ahol a holttestet megtalálták
Fotó: Denes Martonfai

A játszótér környékét ideiglenesen lezárták, miközben a nyomozók és a szakemberek a helyszínen dolgoztak. A hatóság egyelőre nem közölt részleteket arról, milyen körülmények között vesztette életét a férfi.

A holttest gyorsan beszédtémává vált a környéken

Többen arról számoltak be, hogy a reggeli órákban több rendőrautót is láttak a játszótér közelében, de arról senki sem tudott biztos információt adni, mi történt pontosan. Hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett arról sem, hogy baleset vagy esetleges bűncselekmény állhat-e a háttérben.

A rendőrség közlése szerint a körülményeket jelenleg is vizsgálják, és a nyomozás eredményéről később adnak tájékoztatást.

játszótér, holttest, férfi holttest, Tambov lakótelep, rendőrség, Szekszárd, játszótérférfiholttest, 2026.03.11.,
