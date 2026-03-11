Kiderült, kié a szekszárdi játszótéren talált holttest

Szokatlan rendőri jelenlétre figyeltek fel szerda kora reggel Szekszárd belvárosában. A hatóságok azért vonultak ki nagyobb erőkkel, mert egy férfi holttestét találták meg az egyik játszótéren. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentés március 11-én a reggeli órákban érkezett. A rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek, majd megkezdték a szükséges vizsgálatokat és az adatgyűjtést – írta a Teol.hu.

A rendőrök reggel óta helyszínelnek a játszótéren, ahol a holttestet megtalálták

Fotó: Denes Martonfai

A játszótér környékét ideiglenesen lezárták, miközben a nyomozók és a szakemberek a helyszínen dolgoztak. A hatóság egyelőre nem közölt részleteket arról, milyen körülmények között vesztette életét a férfi.

A holttest gyorsan beszédtémává vált a környéken

Többen arról számoltak be, hogy a reggeli órákban több rendőrautót is láttak a játszótér közelében, de arról senki sem tudott biztos információt adni, mi történt pontosan. Hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett arról sem, hogy baleset vagy esetleges bűncselekmény állhat-e a háttérben.

A rendőrség közlése szerint a körülményeket jelenleg is vizsgálják, és a nyomozás eredményéről később adnak tájékoztatást.