tragédia

Ismeretlen férfi holttestét sodorta partra a Tisza

Vasárnap délután Tiszabercelnél ismét tragédiát okozott a folyó. Egy holttest sodródott partra, a rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit.
Tiszabercelnél vasárnap délután egy férfi holttestét sodorta partra a folyó. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette: jelenleg annyi biztos, hogy az áldozat férfi, a halál körülményeit pedig még vizsgálják – írta a Szon.hu.

Egy férfi holttestét találták meg a Tiszában
Egy férfi holttestét találták meg a Tiszában
Fotó: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

Nem ez az első holttest a folyóban

A Tisza nem most először válik tragédia helyszínévé. 2025 nyarán több hasonló eset is történt: 

volt, akit napokkal az eltűnése után találtak meg, miután a víz elsodorta, Cigándnál pedig egy 16 éves fiú vesztette életét fürdőzés közben. A testét csak később sikerült megtalálni.

A szakemberek szerint a Tisza és általában a folyók viselkedése nehezen kiszámítható. Az áramlatok, örvények és a meder változékonysága miatt egy eltűnt személy akár kilométerekkel távolabb kerülhet attól a ponttól, ahol utoljára látták. Ez nemcsak a mentést nehezíti meg, hanem a történtek pontos rekonstruálását is.

 

