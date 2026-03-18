Holttestek Ostffyasszonyfán: sokkoló, mi történt az élettársak halála előtt

Ahogy írtuk, élettelen élettársakhoz riasztották a hatóságokat március 16-án egy Vas vármegyei településre, a Sárvár közelében lévő Ostffyasszonyfára. A postásnak tűnt fel, hogy valami nem stimmel a párral, mivel megtelt a postaládájuk. Az üres flakont, amit levélgyűjtőként használtak, már annyira megtöltötték a küldemények, hogy több nem is fért bele. Az itt élő párra ez egyáltalán nem volt jellemző, korábban mindig időben átvették a leveleiket. A postás értesítette az önkormányzatot, a polgármester pedig rendőrt hívott. A családi házban rátaláltak a 65 év körüli férfi és a nő holttestére. A szakemberek első ránézésre megállapították, hogy nem pár órája lehetnek halottak, hanem napok óta. Az is hamar egyértelművé vált, hogy feltehetően füstmérgezés vagy szén-monoxid-mérgezés okozhatta a halálukat.

Holttesteket találtak egy ostffyasszonyfai házban (illusztráció)

Fotó: Vaol.hu

Az egyik szomszéd elárulta a TV2 Tényeknek, hogy a pár meglehetősen zárkózottan élt, majd beszámolt arról is, hogy a tűzoltók feszítették fel az ajtót,

a két holttestet pedig a hálószobában, az ágyban találták meg, egy lyukas fatüzelésű kályha mellett.

Tehát rossz volt a kályha, amivel fűtöttek. Ezután derült ki, hogy a férfi már meg akarta javítani. Még anyagot is kért hozzá a szomszédtól, mert a kémény "ki akart borulni". Végül nem cementet, hanem gipszet kapott tőle.

Holttestek Ostffyasszonyfán: megelőzhető lett volna a tragédia

Hogy tett-e vele valamit, azt nem tudni, mindenestre a tűzoltók kipróbálták a kályhát, amikor rájuk találtak. Ahogy befűtöttek, azonnal ömleni kezdett a füst a hibás szerkezetből.

Ha időben megjavítják, egészen biztosan elkerülhették volna a tragédiát.

A párt álmában érhette a halál. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

