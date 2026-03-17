Holttesteket találtak egy ostffyasszonyfai házban

Ostffyasszonyfa egy Vas vármegyei község, Sárvár közelében. Az egyik családi házban hétfőn délután két holttestet találtak. Egy 65 év körüli férfi és egy nő halt meg az otthonában a Vaol.hu cikke szerint.

Az elsődleges vizsgálatok alapján nem bűncselekmény áldozatai lettek és nem is saját magukkal végeztek. Az élettársak feltehetően szén-monoxid- vagy füstmérgezésben halhattak meg, de ezt csak az igazságügyi orvosszakértői vélemény erősítheti meg a boncolásuk után.

Tehát nagyon úgy tűnik, hogy álmukban érte őket a halál, miután begyújtottak a kályhába.

Ez körülbelül egy hete lehetett, azóta nem nézett rájuk senki. Erről bővebben a 112Press oldalán olvashat.

Megtalálták a három éve eltűnt férfi holttestét

Évekig keresték a 61 éves Scott Weldont. A férfi holttestét most megtalálták egy amerikai autópálya közelében. Részletekért kattintson ide!

Fogalmuk sincs, kié a holttest narancssárga kabátban

Két napja próbálják kideríteni a nyíregyházi rendőrök, kinek a földi maradványai kerültek elő Újfehértón. Ha Ön tudja kié a holttest, amiről ebben a cikkünkben írtunk, jelentkezzen!

Hajlott orr, vörös borosta, kék szemek: holttestre bukkantak Miskolcon

Egyelőre nem sikerült azonosítani azt a halott férfit, akinek a földi maradványait március elején fedezték fel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén, Miskolcon. A holttest átvizsgálásakor több feltűnő ismertetőjegyet is rögzítettek a nyomozók, akik a lakossághoz fordultak segítségért. Kattintson ide a részletekért!

Egressy Mátyás, Szabó Györgyi és Pesty László eltűnési ügye

Egressy Mátyásnak csak a holtteste került elő a jeges Dunából, a hat éve eltűnt, mohácsi Szabó Györgyi rokonai viszont még nem nyugodhatnak meg. Ma is keresik a nőt, aki egy hajnalon elment otthonról, és többé nem látta senki. Egy másik, nagy port kavart eltűnési ügyet viszont lezárhattak a rendőrök a napokban. Megtalálták a sokáig keresett ismert dokumentumfilm-rendezőt, akiért nem csak a családja aggódott. Pesty László előkerült. Erről ide kattintva olvashat.

Csontvázig lebomlott holttest

Egy romániai, ploiești-i tömbházhoz siettek a rendőrök egy asszonyhoz, akinek Olaszországban élő lánya hívta őket. Oszladozó holtteste fogadta a hatóságot a lakásban. Jó régóta nem kereste sem a lánya, sem a fia, pedig ez utóbbi hozzá közel él. Az elképesztően szomorú történetről többet megtudhat, ha ide kattint!