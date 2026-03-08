A helyi rendőrök tájékoztatása szerint a március 6-áról 7-ére virradó éjszaka egy kigyulladt felvidéki családi házhoz riasztották a hatóságokat. Azonnal elindultak a tűzoltók Szlovákia Nyitra vármegyéjében található Tornóc község Felsőjattó nevű településrészébe. Mocsonok község rendőrei is követték őket. A helyszínen azt tapasztalták, hogy az épület teljes terjedelmében ég, a tűz következtében pedig a tetőszerkezet beszakadt a ház belsejébe. Miután eloltották a lángokat, a romok között két holttestet találtak: egy 67 és egy 63 éves emberét – írta meg a Kemma.hu.

Holttesteket találtak egy házban, gyilkosság miatt nyomoznak

Forrás: Polícia SR – Nitriansky kraj/Facebook

Gyilkosság áldozatáé lehet mindkét holttest

A tűz keletkezésének okát vizsgáló szakember már a helyszínen sem tudta kizárni,

hogy gyilkosság történt, emiatt most halált okozó bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás.

Most azt próbálják kideríteni, mi okozhatta a tragédiát.

Tűz ütött ki egy lángosozóban a VII. kerületi Madách Imre téren március 8-án vasárnap. Tűzoltók mellett mentők is érkeztek a kigyulladt büféhez, 9 ember került nagy bajba. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.