Kincsek helyett holttestet találtak felújítás közben egy füzérkajatai házban

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Füzérkajatán egy békés házfelújítás pillanatok alatt rendőrségi helyszínné alakult, miután megdöbbentő lelet került elő a munkálatok során. A hatóságok nagy erőkkel vizsgálják az ingatlan területén talált ismeretlen holttest maradványait, hogy fényt derítsenek az elhunyt kilétére és a haláleset körülményeire – írta a Boon.hu.

Kincsek helyett holttestre bukkantak felújítási munka közben

Fotó: Máthé Daniella / Illusztráció

Ismeretlen holttest maradványai kerültek elő Füzérkajatán

Megrázó felfedezést tettek egy füzérkajatai ház felújítása közben, ahol az építési munkálatok során emberi csontdarabokra bukkantak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a március 7-én talált holttest azonosítása érdekében már körözési eljárást is indítottak.

Dobi Tamás sajtóreferens megerősítette, hogy a hatóságok jelenleg is nagy erőkkel vizsgálják a haláleset körülményeit és próbálják feltárni a maradványok eredetét.

