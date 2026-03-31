Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

holttest

Kincsek helyett holttestet találtak felújítás közben egy füzérkajatai házban

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokk érte azt a családot, amely házfelújítás közben nem várt leletet talált a füzérkajatai ingatlan területén. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság jelenleg is vizsgálja az ismeretlen holttest előkerülésének körülményeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Füzérkajatán egy békés házfelújítás pillanatok alatt rendőrségi helyszínné alakult, miután megdöbbentő lelet került elő a munkálatok során. A hatóságok nagy erőkkel vizsgálják az ingatlan területén talált ismeretlen holttest maradványait, hogy fényt derítsenek az elhunyt kilétére és a haláleset körülményeire – írta a Boon.hu.

Kincsek helyett holttestre bukkantak felújítási munka közben
Fotó: Máthé Daniella / Illusztráció

Ismeretlen holttest maradványai kerültek elő Füzérkajatán

Megrázó felfedezést tettek egy füzérkajatai ház felújítása közben, ahol az építési munkálatok során emberi csontdarabokra bukkantak. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a március 7-én talált holttest azonosítása érdekében már körözési eljárást is indítottak.

Dobi Tamás sajtóreferens megerősítette, hogy a hatóságok jelenleg is nagy erőkkel vizsgálják a haláleset körülményeit és próbálják feltárni a maradványok eredetét.

Míg Füzérkajatán véletlenül bukkantak emberi maradványokra, addig egy másik bizarr esetben egy férfi tudatosan próbált túladni az örökség részét képező emberi koponyán az interneten.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!