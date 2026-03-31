Holttestet húztak ki a Pinka folyóból

Március 27-én nem sokkal 17 óra után riasztották a jabingi tűzoltókat azzal, hogy valaki holttestet látott a Pinka folyóban, amely Ausztrián is átfolyik. Rendőrök mellett orvos is érkezett a helyszínre, hogy megállapítsa, vannak-e még életjelei. Már nem tudott rajta segíteni, csak a halál beálltát állapíthatta meg.

Egy holttesthez riasztották a tűzoltókat a Pinka patakhoz

Forrás: ORF

Rejtély, hogy került a holttest a Pinkába

Mint kiderült, azt a 59 éves férfit találták meg holtan, akinek két nappal korábban jelentették be az eltűnését. A tűzoltók kiemelték a vízből, a rendőrségen pedig nyomozás indult az ügyben.

Az ORF, vagyis az osztrák közmédia helyi kirendeltségének, az ORF Burgenlandnak a kérdésére a tartományi rendőr-főkapitányságnál

már vasárnap kizárták a gyilkosság lehetőségét.

Heinz Heidenreich főfelügyelő szerint az a legvalószínűbb, hogy baleset történt a férfivel.

Meggyilkolt gyerek holtteste került elő egy folyóból

Gyerekgyilkossággal gyanúsítanak egy férfit az Egyesült Államokban. Az ügy az eltűnt gyerek rejtélyeként indult, aztán az apja beismerte, hogy megölte 11 hónapos kisfiát, a holttestét pedig egy közeli folyóba dobta. Részletekért kattintson ide!

Megtalálták a három éve eltűnt férfi holttestét

Évekig keresték a 61 éves Scott Weldont. A férfi holttestét most megtalálták egy amerikai autópálya közelében. Részletekért kattintson ide!

Fogalmuk sincs, kié a holttest narancssárga kabátban

Két napja próbálják kideríteni a nyíregyházi rendőrök, kinek a földi maradványai kerültek elő Újfehértón. Ha Ön tudja kié a holttest, amiről ebben a cikkünkben írtunk, jelentkezzen!

Hajlott orr, vörös borosta, kék szemek: holttestre bukkantak Miskolcon

Egyelőre nem sikerült azonosítani azt a halott férfit, akinek a földi maradványait március elején fedezték fel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén, Miskolcon. A holttest átvizsgálásakor több feltűnő ismertetőjegyet is rögzítettek a nyomozók, akik a lakossághoz fordultak segítségért. Kattintson ide a részletekért!

Egressy Mátyás, Szabó Györgyi és Pesty László eltűnési ügye

Egressy Mátyásnak csak a holtteste került elő a jeges Dunából, a hat éve eltűnt, mohácsi Szabó Györgyi rokonai viszont még nem nyugodhatnak meg. Ma is keresik a nőt, aki egy hajnalon elment otthonról, és többé nem látta senki. Egy másik, nagy port kavart eltűnési ügyet viszont lezárhattak a rendőrök a napokban. Megtalálták a sokáig keresett ismert dokumentumfilm-rendezőt, akiért nem csak a családja aggódott. Pesty László előkerült. Erről ide kattintva olvashat.