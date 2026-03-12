Holttestet találtak a magyarok kedvelt üdülőhelyén

A bejelentést követően rövid időn belül a helyszínre érkeztek a sürgősségi egységek, akik kiemelték a holttestet a tengerből. A hatóságok a parton megállapították a halál beálltát – írja a Teol.hu.

Holttestet találtak az Adriai-tengerben, a Trstenik-öbölnél

Fotó: Miranda Cikotic/PIXSELL

A rendőrség vizsgálatot indított a tragédia pontos körülményeinek kiderítése, valamint az elhunyt személyazonosságának megállapítása érdekében. A horvát sajtó értesülései szerint a hatóságok elsődleges feladata most annak megállapítása, hogy baleset, rosszullét vagy más körülmény vezetett-e a halálesethez.

Ismeretlen holttest, ismeretlen halálok

Az eddigi információk alapján egyelőre nem merült fel a bűncselekmény gyanúja, de a vizsgálat lezárásáig ezt sem zárják ki teljesen.

Úgy tudni, a hatóságok nem zárták le az érintett partszakaszt, a haláleset pedig nem fogja befolyásolni a magyar családok horvátországi nyaralását.

