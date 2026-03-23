Holttestet találtak egy forgalmas buszpályaudvarnál

A rendőröket és mentőket a helyi autóbusz-pályaudvarhoz hívták, ahol holtan találtak egy embert Petra Klenková, Trencsén megye rendőrségi szóvivőjének tájékoztatása szerint – írta meg a Parameter.sk, amely megpróbált információkat szerezni a holttestről.

Holttestet találtak egy buszpályaudvarnál

Fotó: Sikeradó / Pixabay.com

Cikkük szerint a rendőrök visszaigazolták, hogy találtak egy halottat.

Azt egyelőre nem tudni, kié a holttest és azt sem, hogy miben halt meg az illető, ezt még vizsgálják.

Most arra várnak, hogy az igazságügyi orvosszakértő befejezze a boncolást. A nyomozásra való tekintettel ennél többet nem árultak el a szlovákiai magyar hírportálnak.

