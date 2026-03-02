Lecsupaszított, rendellenes testhelyzetű holttestet találtak egy szabolcsi faluban

Ismeretlen férfi holttestére bukkantak a kisvárdai rendőrök vasárnap Jékén. A maradványok vizsgálata során kiderült, hogy a férfi 171–175 centiméter magas volt, sovány testalkatú, halálakor kék-szürke kabátot, kék melegítő alsót, világoskék-fehér inget, fehér edzőcipőt és csíkos zoknit viselt – írja a rendőrség közleménye alapján a Szon.hu.

Ismeretlen holttestet találtak Jékén, a rendőrség a lakosság segítségét kéri az azonosításhoz

Fotó: illusztráció:/MW-archív

Rendellenes testhelyzetű a holttest

A Police.hu-n olvasható felhívás szerint a holttestre lecsupaszítva, kissé összegörnyedt testhelyzetben találtak rá, a csontok a rendellenes fekvés miatt több helyen el voltak csúszva. A testet a bőr tartotta egyben, az állkapocsnál fogazat nem volt megtalálható.

Az elhunyt testmagasságát egy madzag segítségével mérték le. A maradványokon és a ruházatán nem volt olyan elváltozás vagy sérülés, ami idegenkezűségre utalna.

Itt tehet bejelentést

A rendőrség azt kéri, hogy aki információval tud szolgálni a férfi kilétéről, tegyen bejelentést a kisvárdai rendőrkapitányságon (Somogyi Rezső utca 5-7.), vagy a 45/402-022-es telefonszámon, illetve a 112-es segélyhívón.

